Cáritas Diocesana de Córdoba presenta su campaña de Caridad 2026: “Elige amar. Elige comunidad”

Cáritas Diocesana de Córdoba ha presentado su Campaña de Caridad 2026 bajo el lema “Elige amar. Elige comunidad”, una invitación a construir una sociedad más humana, fraterna y cercana frente a la indiferencia y el individualismo, y que un año más coincide con el domingo de Pentecostés.

La campaña busca sensibilizar sobre la importancia del encuentro, el cuidado mutuo y la dignidad de todas las personas, especialmente de aquellas que están pasando una situación de vulnerabilidad, poniendo en el centro la fuerza transformadora de la comunidad. A través de esta iniciativa, Cáritas Diocesana de Córdoba anima a toda la ciudadanía, parroquias, voluntariado, jóvenes y familias a implicarse activamente en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y fraterna.

“Elige amar. Elige comunidad” quiere recordar que pequeños gestos cotidianos pueden transformar vidas y generar esperanza en quienes más lo necesitan. Desde la acogida, la escucha y el acompañamiento, Cáritas Diocesana de Córdoba continúa trabajando cada día junto a las personas más vulnerables.

Tal y como dice el lema de su visita ‘Alzad la mirada’ desde Cáritas Diocesana de Córdoba se ha animado a los cordobeses a “alzad la mirada para darnos cuenta de que no caminamos solos, que nos necesitamos como comunidad, y que no podemos aislarnos, y que la estancia de España del Santo Padre, coincidiendo con la Festividad del Corpus, nos sirva para poner en valor la acción social de Cáritas Diocesana de Córdoba en la comunidad cristiana y nos anime a colaborar en las colectas diocesanas del fin de semana”.

Además, durante esa semana, la entidad caritativa y social de la Iglesia en Córdoba dará a conocer los principales datos de su Memoria 2025, reflejo del impacto social y humano de la labor realizada gracias al apoyo de voluntarios, socios, donantes y colaboradores.

Frente al descarte, Cáritas Diocesana de Córdoba propone dignidad. Frente a la soledad, comunidad y frente a la dictadura de la indiferencia, el amor comprometido. “Elige amar. Elige comunidad.”

Desde la entidad caritativa y social de la Iglesia ya se han abierto los diferentes canales para realizar donativos de esta campaña del Corpus 2026: Bizum: 33581, Nº Cuenta: ES67 2095 4408 5091 5651 3781 y a través de la web