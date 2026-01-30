Convocado el V Concurso de Fotografía “Ciencia en una foto”

Una convocatoria dirigida a personas mayores de 18 años que permanecerá abierta hasta el 27 de febrero de 2026 y que repartirá 1.500 euros en premios, en colaboración con la Asociación Montillana para la Divulgación de la Investigación y la Ciencia (AMDIC).

El plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto desde el día siguiente a la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 27 de febrero de 2026, a las 23:59 horas, debiendo realizarse la inscripción y el envío de las fotografías a través del formulario habilitado en la web de AMDIC.

El V Concurso de Fotografía “Ciencia en una foto” establece los siguientes galardones:

• Primer premio: 700 euros

• Segundo premio: 400 euros

• Mención del público: 400 euros, otorgada a la fotografía más votada.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Montilla y AMDIC continúan apostando por la cultura científica, la divulgación del conocimiento y la participación ciudadana, animando a mirar la realidad con curiosidad y a capturarla a través del objetivo de una cámara.

Bases del concurso: https://montilla.es/…/BASES_V_CONCURSO_DE_FOTOGRAFIA… (disponibles en montilla.es)

Inscripciones a través de https://amdicmontilla.com/v-concurso-de-fotografia…/