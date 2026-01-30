23.064 euros para controlar las colonias felinas mediante el método CER

El Ayuntamiento de Montilla refuerza su compromiso con el bienestar animal y la convivencia vecinal con la consolidación del programa de gestión ética de colonias felinas, una iniciativa que el municipio desarrolla de forma pionera desde el año 2015 mediante la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno).

Desde sus inicios, este proyecto se ha llevado a cabo de manera voluntaria en colaboración con la asociación protectora Dejan Huella y una amplia red de personas cuidadoras que atienden diariamente a los gatos comunitarios. La evolución de la normativa estatal en materia de bienestar animal ha convertido este modelo en obligatorio para todos los municipios, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Montilla a aprobar en pleno, en mayo de 2025, el Programa de Gestión de Colonias Felinas.

Este programa establece como objetivos principales la reducción progresiva y ética del número de gatos comunitarios, la protección de su bienestar y la mejora de la convivencia ciudadana, definiendo un marco estable de coordinación entre las personas voluntarias, el colectivo veterinario, la asociación Dejan Huella y el propio Ayuntamiento.

La responsable del Área de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, ha destacado que “el Ayuntamiento de Montilla demuestra una apuesta firme y sostenida por el bienestar animal, destinando recursos económicos, personal técnico y una planificación clara para garantizar una gestión ética y efectiva de las colonias felinas, con el objetivo de proteger a los gatos comunitarios, mejorar la convivencia vecinal y promover una ciudad más responsable, respetuosa y comprometida con la protección animal”. Asimismo, ha agradecido “la labor desinteresada e imprescindible que realizan tanto las personas cuidadoras como la asociación Dejan Huella”.

En el pasado año 2025 se renovó, además, el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Montilla y Dejan Huella por un periodo de cuatro años, garantizando la continuidad del método CER. A este hito se suma la firma de un nuevo convenio con el Colegio de Veterinarios de Córdoba para organizar y ejecutar la campaña de esterilización de las colonias felinas del municipio, asegurando las intervenciones veterinarias necesarias y la coordinación técnica con las clínicas adheridas.

En el marco de este acuerdo, el Consistorio ha destinado una partida inicial de 10.000 euros, que en el presente ejercicio se incrementa en 13.064 euros procedentes de un convenio de colaboración con la Diputación de Córdoba, dando respuesta así a una reivindicación histórica de la asociación protectora para contar con un presupuesto específico y diferenciado para el proyecto CER.

Actualmente, Montilla cuenta con un total de 27 colonias felinas identificadas. Antes de la firma del convenio con el Colegio de Veterinarios ya se habían controlado 8 colonias, con unos 140 gatos. En apenas tres meses, se han controlado otras 3 colonias más y otras 3 se encuentran próximas a completarse, lo que supone 62 gatos adicionales. La previsión municipal es que todas las colonias estén completamente controladas a finales de 2026.

Durante 2025 también se han impartido dos formaciones específicas para personas cuidadoras de colonias felinas y se ha dotado al programa de jaulas trampa y transportines, facilitando las labores de captura y manejo de los animales. Un trabajo que no sería posible sin la implicación del voluntariado, que además de la alimentación y las capturas, ha asumido incluso costes de castraciones, como las 50 intervenciones sufragadas por estas personas el pasado año.

Desde Dejan Huella se insiste, no obstante, en la necesidad de seguir incorporando nuevas personas voluntarias para aquellas colonias que aún no cuentan con responsables, así como en la importancia de que la ciudadanía no alimente de manera incontrolada a los animales, ya que esta práctica resulta perjudicial para el correcto desarrollo del programa CER.

Con este conjunto de medidas, el Ayuntamiento de Montilla consolida un modelo de gestión ética y responsable de las colonias felinas, alineado con la normativa vigente y con una clara vocación de servicio público, bienestar animal y convivencia ciudadana.