Aprobado el decreto de acceso y formación de policías locales

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía, siguiendo con el marco normativo de la Ley de Policía Locales, aprobada en julio de 2023 por el Parlamento de Andalucía ante la necesidad de actualizar y mejorar la norma anterior, que tenía más de dos décadas.

Una de las grandes novedades de este decreto, que promueve la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, es la eliminación de la estatura mínima como requisito de acceso. Con esta medida, la Policía Local de Andalucía se equipara a lo que otros cuerpos civiles de policía de Europa realizan, ya que no establecen requisito de altura para acceder a sus pruebas selectivas y se apuesta por que la prioridad en los procesos selectivos sea incorporar talento por encima de otras condiciones físicas. El decreto propone también medidas de conciliación para las situaciones de maternidad en que se encuentren las aspirantes. Éstas responden al principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, evitando que se encuentren en una situación de desventaja.

Por otra parte, la formación de los policías locales se impartirá principalmente por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa), las escuelas municipales de la Policía Local y las escuelas municipales de la Policía Local acreditadas por el Iespa, previéndose también que dicho instituto pueda homologar cursos impartidos por otras entidades públicas o privadas.

Con este decreto, el curso de ingreso se circunscribe al periodo que el alumnado recibe la formación, estableciéndose que las prácticas en plantilla estén separadas del curso de ingreso, con una duración mínima de 650 horas lectivas para el curso y de 3 meses para las prácticas. De igual manera, se posibilitará el desarrollo de las condiciones necesarias para que el personal funcionario en prácticas pueda portar el armamento reglamentario, como tienen reconocidos los funcionarios en prácticas de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.

Respecto a las convocatorias, el decreto establece las condiciones para realizar convocatorias unificadas de pruebas selectivas. En estos casos los ayuntamientos, mediante acuerdo plenario y la firma de un convenio de colaboración, podrán atribuir a la consejería con competencias la convocatoria y la realización de los procesos. Así, se

propone un nuevo sistema de baremación con siete módulos, exigiendo que para obtener el máximo de puntos en el concurso sea necesario obtener el máximo en cada uno de los módulos, al mismo tiempo que en las pruebas físicas se eliminan los tramos de edad en las diferentes marcas exigidas en el acceso a las distintas categorías, introduciéndose como novedad el circuito de agilidad, que ya se exige en el Cuerpo Nacional de Policía y en la policía local de algunas comunidades autónomas.

Además, en relación con los temarios exigibles para el ingreso en las distintas escalas y categorías, se actualizan e incluyen nuevas materias. Sobre las pruebas psicotécnicas, la Junta de Andalucía ha contado con el aval del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental para dividir las que se hacían hasta ahora en dos fases diferenciadas. Una, durante el procedimiento selectivo; y otra, en el curso de ingreso.