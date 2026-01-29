Los principales sindicatos rechazan el modelo de “personal itinerante” del SAS y exigen la creación de las Áreas Sanitarias de Campiña y Subbética

Las organizaciones sindicales SATSE, SMA, CCOO, CSIF, UGT y FTPS, representadas en las Juntas de Personal de la Campiña, manifiestan su frontal rechazo a la intención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de implantar un modelo de “personal itinerante” mediante la fusión laboral de los hospitales de Cabra, Montilla y Puente Genil.

Esta medida supondría que las plazas dejaran de estar adscritas a un centro hospitalario concreto para integrarse en la denominada “Macro Área”, bajo la que el personal podría ser desplazado indistintamente entre los tres hospitales. Para las organizaciones sindicales, esta propuesta constituye una grave torpeza en la gestión de los recursos humanos que no solo perjudica a los profesionales sanitarios, sino que tendrá consecuencias directas y negativas sobre la población del sur de la provincia de Córdoba.

Los sindicatos sanitarios alertan de que esta fusión laboral implica una movilidad geográfica forzosa encubierta, rompiendo de facto cualquier posibilidad real de conciliación familiar, estabilidad profesional y arraigo a un centro de trabajo. “No saber dónde se va a trabajar es el mejor incentivo para marcharse”, denuncian las organizaciones, subrayando que este modelo convierte al sur de Córdoba en una zona aún menos atractiva para captar y retener profesionales sanitarios en un contexto de escasez estructural de personal.

Impacto directo en los concursos de traslados y en la estabilidad del sistema

El nuevo modelo planteado por el SAS tendría un impacto especialmente grave en los futuros concursos de traslados:

Desaparición de la elección de centro concreto , al quedar las plazas adscritas genéricamente al Hospital Infanta Margarita, englobando a los hospitales de Cabra, Montilla y Puente Genil.

, al quedar las plazas adscritas genéricamente al Hospital Infanta Margarita, englobando a los hospitales de Cabra, Montilla y Puente Genil. Incremento de la incertidumbre laboral , al permitir a la administración destinar al profesional a cualquiera de los tres centros.

, al permitir a la administración destinar al profesional a cualquiera de los tres centros. Ruptura de la conciliación familiar y profesional , al imponer una posible itinerancia permanente entre distintas localidades.

, al imponer una posible itinerancia permanente entre distintas localidades. Pérdida de atractivo de las plazas, fomentando la salida de profesionales hacia otras áreas donde sí se garantice la adscripción estable a un centro.

En la práctica, esta medida transforma el concurso de traslados en un proceso “a ciegas”, que deja de ser una herramienta de movilidad voluntaria para convertirse en un factor añadido de precariedad laboral.

Fuga de profesionales y deterioro de la atención a la ciudadanía

Las organizaciones sindicales recuerdan que esta fuga de profesionales no es una hipótesis, sino una realidad ya constatada. En los últimos años, especialistas de los hospitales de Cabra, Montilla y Puente Genil han abandonado la zona ante la precariedad laboral en el macro área sanitaria, la imposibilidad de elegir centro de trabajo estable va a acelerar la fuga de talento, marchándose a otros hospitales de la provincia o de provincias limítrofes.

“La pérdida de potencial humano altamente cualificado no solo la sufren los profesionales; la sufre directamente la población”, subrayan unánimemente los sindicatos sanitarios. La falta de equipos estables repercute de forma inmediata en la continuidad asistencial, el cierre de servicios, el incremento de las listas de espera y la merma en la calidad de la atención sanitaria que reciben los ciudadanos y pacientes del sur de Córdoba.

La alternativa: áreas sanitarias diferenciadas, una solución ya pactada

Frente a este modelo de precarización, las organizaciones sindicales exigen retomar el acuerdo alcanzado en julio de 2022 en las mesas de negociación con la Consejería de Salud y el SAS: la creación de dos áreas sanitarias diferenciadas, Campiña y Subbética.

Lejos de ser una improvisación, esta propuesta cuenta con el respaldo de plataformas ciudadanas y de la totalidad de las fuerzas políticas de la provincia, tal y como se recoge en el acta del Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba del 27 de septiembre de 2023. Sin embargo, las OOSS denuncian que la Consejería se mantiene “sorda y ciega” ante este amplio consenso social e institucional.

La creación de áreas sanitarias de menor tamaño es, según los sindicatos, la única vía realista para garantizar:

Una gestión sanitaria cercana y eficaz.

Plantillas estables, evitando la fuga de especialistas.

Una atención sanitaria de calidad, con servicios consolidados y tiempos de espera razonables.

Exigencia de paralización inmediata

Por todo ello, la Junta de Personal de la Campiña ha solicitado una reunión urgente con la Delegada Territorial de Salud y Consumo de Córdoba para exigir la paralización inmediata de la fusión laboral y el cumplimiento de los acuerdos de 2022. Sin embargo, aún siguen esperando respuesta a esa solicitud que, por motivos similares, desde el Área Norte de Córdoba también la solicitaron y ya la tienen agendada para el próximo dia 5 de febrero.

El objetivo es preservar la dignidad laboral de los profesionales y garantizar una sanidad pública segura, accesible y de calidad para la ciudadanía del sur de la provincia. Los profesionales y quienes les representan exigen tener los puestos de trabajo y plazas asignadas a un hospital concreto. Para garantizar que todas las categorías profesionales tengan una adscripción efectiva a un centro de trabajo delimitado.