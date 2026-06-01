El SAS y los arzobispos de Andalucía garantizan la asistencia religiosa católica en los hospitales

Antonio Sanz firma el convenio que facilita que 117 capellanes ofrezcan asistencia religiosa a los pacientes que lo soliciten

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha firmado hoy el acuerdo entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las Provincias Eclesiásticas de Sevilla y Granada, representadas por sus arzobispos, José Ángel Saiz y José María Gil, respectivamente, que garantiza la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios del SAS.

Antonio Sanz ha explicado que este convenio garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa católica prestada en los centros hospitalarios gestionados por el SAS de los “pacientes que estén siendo atendidos y que libre y espontáneamente lo soliciten, de los familiares de estos pacientes y sus allegados, así como del personal del centro”.

Merced a este acuerdo, en cada centro hospitalario del SAS existirá un servicio u organización para prestar la asistencia religiosa católica y atención pastoral, que consistirá en la visita a los enfermos, sus familias y acompañantes en todo su proceso de enfermedad, “con el debido respeto a la libertad religiosa”, ha subrayado el consejero en funciones; el asesoramiento en cuestiones religiosas y morales y la celebración de los actos de culto y administración de los sacramentos, con el fin de atender a las necesidades religiosas y espirituales solicitadas por los pacientes o sus familiares.

El convenio, que tiene una vigencia de cuatro años, establece que 83 capellanes atenderán este servicio a jornada completa en los hospitales públicos andaluces, así como 34 a tiempo parcial, distribuidos en los centros en función del número de camas.

El obispo de cada diócesis designará al capellán o personas idóneas para prestar la asistencia religiosa católica en los distintos centros. Los capellanes tendrán acceso libre y sin limitación horaria a los centros hospitalarios. La asistencia religiosa católica se prestará con carácter prioritario a los pacientes que la soliciten. En caso de incapacidad, la solicitud podrá formularla un familiar, allegado o su representante legal, tras consulta de su declaración de voluntad vital anticipada.

El convenio establece, además, que los hospitales cederán un espacio adecuado para la oración de los fieles y la celebración del culto que sea idóneo y de fácil acceso, así como un espacio para recibir visitas y que permita guardar el material necesario para la asistencia religiosa.

Una comisión de participación y seguimiento de composición paritaria se encargará del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de este convenio.

El acto ha contado, además, con la presencia del viceconsejero de Sanidad y Consumo, Nicolás Navarro, y el secretario general y canciller de la Archidiócesis de Sevilla, y secretario general de la Asamblea de los Obispos del Sur de España, Isacio Siguero.

Las Provincias Eclesiásticas de Sevilla y Granada integran las Archidiócesis de Sevilla y sus diócesis sufragáneas de Cádiz, Córdoba, Huelva y Asidonia-Jerez, de una parte; y la Archidiócesis de Granada y las diócesis sufragáneas de Almería, Jaén, Málaga y Guadix.