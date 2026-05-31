102.255 personas acudieron en 2025 al sistema público de salud de Andalucía para dejar de fumar

Durante el año 2025, el servicio sanitario de Andalucía realizó una intervención en 102.255 personas para abandonar el tabaco. De ellas, 91.653 fueron en la modalidad individual y 10.602 en modalidad grupal. Unos datos que reflejan, tal y como ha subrayado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, “la voluntad de muchos andaluces por abandonar un hábito extremadamente perjudicial para la salud”.

Antonio Sanz ha valorado positivamente que en la actualidad “Andalucía presenta la prevalencia de tabaquismo más baja jamás registrada”. En concreto, la Encuesta Andaluza de Salud 2023 sitúa el consumo actual de tabaco en la población andaluza mayor de 16 años en el 22,2%. Esto supone, ha detallado Antonio Sanz, que “Andalucía consolida la disminución progresiva en la prevalencia de tabaquismo”, que se ha reducido en 9,9 puntos porcentuales respecto a 2007.

La prevalencia es mayor en hombres (25,6%) que en mujeres (19 %). La edad media de inicio del consumo fue a los 17años (16,7 años los hombres y 17,5 años las mujeres).

A pesar de esta tendencia positiva, ha explicado Antonio Sanz, “estamos volcados ahora para concienciar y actuar sobre las nuevas formas de consumo, que constituyen un riesgo emergente en aumento”. Tal y como refleja la última Encuesta Andaluza de Salud, aproximadamente el 7,4% de la población refiere consumir o haber consumido tabaco no tradicional. Además, el uso es especialmente relevante en el grupo de 16 a 24 años por lo que, ha asegurado el consejero en funciones, “el vapeo en adolescentes es motivo de preocupación y de actuación”.

Es por ello que la Junta de Andalucía ha reforzado la prevención escolar que en el último curso alcanzó a más de 100.000 jóvenes. En concreto, durante el curso 2024/2025 se registraron 4.524 intervenciones de prevención con 103.062 participantes de los cuales 53.077 eran chicos y 49.985 chicas.

Como ha asegurado Antonio Sanz, “el sistema sanitario andaluz está actuando a gran escala sobre el tabaquismo”. Además de las intervenciones avanzadas, en 2025 se realizaron 84.315 intervenciones básicas sobre tabaquismo, incluyendo actuaciones en personas fumadoras, exfumadoras, no fumadoras y expuestas al humo ambiental de tabaco. Al mismo tiempo, ha asegurado el consejero en funciones, “la financiación y prescripción de tratamientos farmacológicos se traduce en acceso real” que permitieron que en 2025 se registraran 70.808 tratamientos farmacológicos para dejar de fumar.

Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía

La Comunidad Autónoma de Andalucía aprobó en 2022 una importante actualización del Plan Integral de Tabaquismo (PITA) 2022-2025, que trata de integrar las acciones más adecuadas para la prevención del tabaquismo en distintos ámbitos, asegurar una asistencia de calidad, definir y desarrollar acciones sobre colectivos en situaciones desfavorecidas o de especial vulnerabilidad, impulsar la colaboración de otros sectores y la participación de todas las asociaciones que realizan una labor activa, además de poner en marcha la formación e investigación necesarias.

Asimismo, este Plan Integral sirve para coordinar las actuaciones sanitarias y los recursos disponibles, para mejorar la atención a las personas fumadoras, al tiempo que, para proteger el derecho a la salud de toda la ciudadanía, sobre la base de potenciar estilos de vida saludables y promover mejores opciones y alternativas al tabaquismo.

El PITA, además, impulsa estilos de vida saludable y libre de humo y de aerosoles tóxicos, en colaboración con organizaciones, grupos y comunidades para concienciar a la población de las consecuencias negativas del tabaquismo y las distintas formas de adicción a la nicotina, como pueden ser los vapeadores. Del mismo modo, está promoviendo entre los adolescentes actividades de ocio saludable para prevenir el tabaquismo, así como evitar o retrasar la edad de inicio del consumo de tabaco.