Actos y cartel del Corpus 2026 y entrega del IX Premio Cofrade Ejemplar

Anoche se vivió en la Basílica Pontificia Menor de San Juan de Ávila uno de los momentos previos a la presentación de los actos y el cartel del Corpus 2026 así como la entrega del IX Premio Cofrade Ejemplar al casi nonagenario D. Vicente Sánchez Jiménez.

La Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Montilla, acordó otorgar el “IX Premio Cofrade Ejemplar” a D. Vicente Sánchez Jiménez, feligrés de la Parroquia de Santiago Apóstol y con un cariño especial hacia el “Barrio de las Tenerías”, siendo el actual Hermano Mayor de la Hermandad del Santico.

Fue costalero del Sagrado Corazón de Jesús y de su querida María Santísima de las Esperanza y hasta hoy sigue acompañándola cada Jueves Santo. Pertenece a varias Hermandades de Montilla como la Hermandad de Jesús Preso, la Franciscana Hermandad de los Excelsos Patronos de Montilla o la Hermandad de Nuestro Padre de Familias, a lo que hay que añadir su labor en el grupo de tramoya de la Pasión y, ante todo, es un hombre con unas firmes convicciones cristianas.

La fiesta del Corpus Christi es singular y constituye una importante cita de fe y de alabanza para toda comunidad cristiana. Nació con la finalidad precisa de reafirmar abiertamente la fe del pueblo de Dios en Jesucristo vivo y realmente presente en el santísimo sacramento, Benedicto XVI.

Cultos en Honor a Jesús Sacramentado en las Parroquias e Iglesias de Montilla

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Solemne Triduo

Días 1, 2 y 3 de junio

A las 19:30 horas: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

A las 20:30 horas: SANTA MISA

PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN

Miércoles 3 de junio

A partir de las 20:30 horas,

VIGILIA EXTRAORDINARIA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN

Miércoles 3 de junio A las 19:00 horas: PROYECCIÓN: “HISTORIA DE LA PROCESIÓN DEL CORPUS”

A las 20:00 horas: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

A las 20:30 horas: SANTA MISA BASÍLICA PONTIFICIA MENOR DE SAN JUAN DE ÁVILA

Solemne Triduo

BASÍLICA PONTIFICIA MENOR DE SAN JUAN DE ÁVILA

Días 1, 2 y 3 de junio

A las 19:00 horas: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

A las 20:00 horas: SANTA MISA

PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL

JUEVES 4 DE JUNIO

DOMINGO 7 DE JUNIO Solemnidad del Corpus Christi



A las 12:00 horas: SANTA MISA a continuación Procesión Claustral con Jesús Sacramentado