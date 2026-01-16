El Alcalde de Fernán Núñez denunciado por violación de la libertad sindical

Los representantes de las y los trabajadores laborales del Ayuntamiento de Fernán-Núñez denuncian al alcalde, han denunciado al alcalde de Izquierda Unida por violación de la libertad sindical en materia de negociación colectiva.

Desde junio del año 2025 las y los trabajadores laborales mediante una comisión de negociación compuesta por todos los miembros del Comité de empresa han intentado negociar un convenio colectivo, sin que el alcalde haya mostrado voluntad alguna para ello. Por último el alcalde suspendió de manera unilateral la negociación con esta comisión negociadora el convenio. Ante esta actuación contra las y los trabajadores laborales, han interpuesto demanda en el juzgado de los social por violación de la libertad sindical en materia de negociación colectiva.

C.G.T. denuncia ante la Inspección de Trabajo la situación laboral de estos empleados

También el sindicato C.G.T. ha denunciado ante la inspección de trabajo la situación de estos trabajadores laborales, no se le facilita por escrito la jornada laboral semanal, ni anual, así como el horario de trabajo que deben realizar diaria y semanalmente. Así mismo se obliga a trabajar domingos y festivos, jornadas partidas que difieren de la jornada general establecida.

En otros casos se les exige disponibilidad para cualquier situación que el alcalde considere.

Todo esto sin comunicación alguna escrita por parte del alcalde, y sin negociación con el Comité de empresa de estas condiciones de trabajo.

Los trabajadores tampoco perciben retribución alguna por los trabajos desarrollados en sábados y domingos, tan solo se les permite descansos; ni perciben ningún tipo de retribución por la disponibilidad.

En algún caso un trabajador ha comprobado que en el registro diario, mensual y anual que el Ayuntamiento registra de manera unilateral, no se ajusta a la realidad ya que se registra su jornada como horario normal de lunes a viernes, cuando en realidad ha trabajado muchos domingos y festivos.

Los trabajadores laborales cansados de esta situación han exigido que les comunique por escrito el alcalde su jornada de trabajo y horario, en el mes de diciembre, sin obtener ningún tipo de respuesta. Por lo que el sindicato C.G.T. ha interpuesto demanda ante la Inspección de Trabajo, para que actue la autoridad laboral.

Desde el sindicato C.G.T. no entendemos esta actitud un alcalde de Izquierda Unida, que gobierna el Ayuntamiento como si fuera su cortijo, saltándose toda la legislación laboral, mandando a trabajar de manera verbal, sin justificación alguna, y sin abonar económicamente sábados y domingos, horas extras, sin registro de jornada fiable que puedan comprobar las y los trabajadores.

Y más grave aún, sin ningún tipo de negociación con el Comité de empresa, órgano de representación del personal laboral, y negándose a negociar las condiciones de trabajo mediante un convenio colectivo.

CGT