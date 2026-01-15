Castro del Río, Fernán Núñez y La Rambla tendrán nuevas plazas en residencias y centros de día para mayores

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha anunciado hoy una “muy buena noticia para los cordobeses en materia de política social y atención a las personas mayores”, tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la creación de 3.000 nuevas plazas en toda Andalucía destinadas a residencias y centros de estancia diurna para mayores.

En el caso de la provincia de Córdoba, este impulso se traduce en 246 nuevas plazas, de las cuales 177 se destinan a residencias de mayores y 69 a centros de día, repartidas en 14 municipios. “Este esfuerzo permitirá acercar la atención a nuestros mayores, reducir listas de espera y ofrecer una mayor cobertura a quienes dependen de estos recursos esenciales para su bienestar”, ha añadido.

Las nuevas plazas se distribuyen en Córdoba, Cardeña, Adamuz, Hinojosa del Duque, Baena, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Castro del Río, Cabra, Hornachuelos, Villa del Río, Fernán Núñez, La Rambla y Dos Torres.

El delegado del Gobierno andaluz ha enmarcado esta medida dentro de la apuesta social del Ejecutivo autonómico, destacando que “este compromiso se inscribe en el mayor presupuesto de la historia de la Junta de Andalucía para el año 2026, que supera los 51.500 millones de euros”.

“Dos de cada tres euros del presupuesto autonómico se destinan a políticas sociales, reforzando sanidad, educación, dependencia, vivienda, empleo y servicios sociales. Esa es la prioridad del Gobierno de Juanma Moreno: proteger a las familias y a los colectivos más vulnerables y garantizar servicios públicos esenciales”, ha subrayado.

Por su parte, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, ha puesto el acento en el impacto directo de esta medida en la vida diaria de las personas mayores y sus familias. “Estas 246 nuevas plazas en la provincia de Córdoba suponen un paso muy importante para mejorar la atención a nuestros mayores y ofrecer tranquilidad a muchas familias que necesitan estos recursos”, ha afirmado.

Sánchez ha destacado que “las plazas concertadas en residencias y unidades de estancia diurna permiten avanzar hacia un modelo de atención más cercano, más humano y adaptado a las necesidades reales de las personas dependientes”, al tiempo que contribuyen a “reforzar la red pública de servicios sociales en el conjunto de la provincia”.

Financiación justa para garantizar los servicios públicos

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha advertido de que “Andalucía necesita un modelo de financiación autonómica justo y suficiente que garantice los recursos necesarios para seguir fortaleciendo servicios públicos esenciales como la atención a las personas mayores”.