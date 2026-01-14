Impulso a los deportes de montaña con los circuitos provinciales de senderismo, escalada y carrera por montaña

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogió la presentación de los programas de deportes de montaña para 2026 entre los que se incluyen el XIV Circuito de Senderismo, el X Circuito de Carrera por Montaña y el III Circuito de Escalada Deportiva. Unos circuitos “que están muy consolidados en la provincia y por los que apostamos no solo en el apartado técnico, sino dotándolos con más recursos”.

Así lo ha indicado el delegado de Deportes de la Diputación, Antonio Martín quien, acompañado por el responsable provincial de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (FADMES), José Miguel Guerrero, ha detallado las actividades de este programa, que en lo relativo al circuito de NaturCOR de senderismo “se va ampliando año tras año debido a la mayor demanda de los distintos municipios de la provincia, lo que nos ha llevado a asumir más presupuesto para incluir nuevas rutas”.

Para Martín, estas actividades “aportan mucho dinamismo a los municipios, no solo en lo deportivo, sino también en lo económico. Es un programa provincial impulsado por la Diputación, que se ha consolidado como un referente de la promoción del deporte en la naturaleza, los hábitos de vida saludable y la apuesta del valor patrimonial, cultural, natural y rural de la provincia.

Para la edición de 2026 “se han previsto 13 rutas cuya convocatoria para solicitudes de ayuntamientos y entidades finaliza el 27 de enero”. El delegado de Deportes ha señalado que “el éxito de este circuito lo demuestra la participación de 1.000 deportistas en las rutas de 2025, en una edición en la que también se ha señalizado y homologado una ruta en Belalcázar”.

En cuanto al circuito de Escalada Deportiva, Martín ha indicado que “empezó hace dos años como un proyecto piloto con dos pruebas y que este año alcanza su tercera edición consolidada con cinco pruebas que se van a desarrollar en los municipios de Córdoba, Espiel, Castro del Río, Rute y Priego de Córdoba”.

Finalmente, el responsable provincial de Deportes se ha referido al Circuito de Carreras por Montaña, “que va a contar con 12 pruebas, dos más que el año anterior, entre las que se incluyen algunas tan importantes como el ‘Califa Mountain Festival’ y el ‘Tiñosa Trail’, que también forman parte de distintas competiciones andaluzas”.

Martín ha hecho hincapié en que “estas actividades se realizan de la mano de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, gracias a cuya colaboración podemos contar con tres circuitos de gran relevancia, por lo que reitero el compromiso con los convenios que lo hacen posible”.

Por su parte, Guerrero ha destacado el apoyo de la institución provincial a unas actividades “que son multidisciplinares y que facilitan la participación de un gran numero de deportistas de todas las edades, con la escalada y la carrera por montaña en las que participan más jóvenes y el senderismo que atrae a personas de una edad madura, destacando también una gran participación de la mujer”.

Además, ha añadido que “en estos circuitos se incluyen todas las comarcas de la provincia, lo que facilita la participación de muchos deportistas que, de otra manera, no podrían acudir a estas citas”.