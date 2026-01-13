El Club Deportivo Atlético Gran Capitán reconocido como “Escuela de Ciclismo Modelo 2025” y consolida su crecimiento deportivo y social.

El Club Deportivo Atlético Gran Capitán continúa afianzándose como una de las entidades deportivas de referencia en la provincia de Córdoba tras un intenso inicio de temporada marcado por importantes reconocimientos institucionales y destacados logros deportivos.

En la reciente Gala del Ciclismo Andaluz, celebrada en Huércal (Almería), el club fue distinguido con el reconocimiento “Escuela de Ciclismo Modelo” en la temporada 2025, un galardón que pone en valor el trabajo formativo, educativo y deportivo que se viene desarrollando con la cantera desde hace tres temporadas.

Este reconocimiento destaca el esfuerzo continuo del club por ofrecer una formación integral a los más jóvenes, basada no solo en la mejora del rendimiento deportivo, sino también en la transmisión de valores como el el respeto, la autonomía, la superación, la empatía y el juego limpio.

El premio fue recogido en nombre del club por Víctor Cárdenas, en representación de todo el cuerpo técnico, familias y deportistas que hacen posible el crecimiento de la escuela, y supone un importante respaldo al proyecto educativo y deportivo que el club viene impulsando en la localidad.

Gala de triatlón de Córdoba

Asimismo, el club estuvo presente en la Gala del Triatlón de Córdoba, donde participó en la entrega de premios a los deportistas de categorías menores, en calidad de organizador del III Triatlón Cros de Menores Ciudad de Montilla, una de las pruebas más consolidadas del circuito provincial y que la Diputación continuará impulsando en este año 2026.

9º Circuito de carreras populares

En el plano competitivo, el Club Deportivo Atlético Gran Capitán ha alcanzado el 9.º puesto en el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba, en una edición especialmente exigente, marcada por el incremento de equipos participantes y un sistema de puntuación más equilibrado y “justo”.

A todo ello se suma un hito clave en la historia de la entidad: el club ha alcanzado los 200 socios (crecimiento del 15 %) y ha superado las 100 licencias federativas, lo que supone un crecimiento del 8 % con respecto al año 2025. Este aumento no solo refleja el buen momento deportivo del club, sino también la confianza y el respaldo que recibe por parte de familias, deportistas e instituciones.

Desde la directiva destacan que este logro representa no solo un éxito deportivo, sino también económico y estructural, ya que permitirá seguir invirtiendo en la mejora de actividades, recursos y oportunidades para todos los integrantes del club, consolidando así un proyecto sólido, inclusivo y con una clara vocación formativa.

TRES COMPETICIONES

Además, el club ya se encuentra inmerso en la preparación de las 3 pruebas que organizará a lo largo de 2026:

I Duatlón de Menores de Montilla, que se celebrará el 1 de marzo y formará parte tanto del Circuito Andaluz de Duatlón de Menores como del Circuito Provincial de la Diputación de Córdoba.

II Rally BTT Gran Capitán, previsto para el 19 de abril, integrado en el Circuito Provincial. Esta prueba ha tenido que aplazarse desde su fecha inicial del 22 de febrero debido a la coincidencia con el paso de una etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía.

IV Triatlón Cros de Menores Ciudad de Montilla, que tendrá lugar el 6 de septiembre y formará parte de la VI Liga de Triatlón de Menores, del Circuito Provincial de la Diputación de Córdoba de Triatlón/Duatlón de Menores y, además, será Campeonato de Andalucía de Triatlón Cros de Menores en las categorías infantil y alevín, tanto masculina como femenina.