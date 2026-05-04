Gran despliegue de deportistas del Atlético Gran Capitán para este puente

El Atlético Gran Capitán ha hecho este puente de primeros de mayo una gran despliegue de deportistas.

VIERNES

Arrancó el puente con la Travesía Cerro Macho en Montilla estuvimos sobre 12 senderistas para los 30 kms del recorrido y casi 1.000m de desnivel positivo.

En ella, del club han participado Eva Urbano, Vila, Juan Cano, Valerio, Mari Sierra, Aurora Salinas, Rafael Rodríguez, Miguel Marqués, Piedad, David Barbero, Antonio Cruz y Jorge Vioque.

XXIV Campeonato de Andalucía Open de Aguas Abiertas en Sevilla en la que ha participado Alberto Ríos quedando 1º en el 3.000m en la categoría +25 con un tiempo de 41’29, siendo el 20º de la general.

SÁBADO

Copa de España Maraton Mtb Sierra de Gador, la indomable.

La III Maratón Sierra de Gádor, “La Indomable” es una ruta BTT de Gran Fondo que nace con la idea de mostrar magníficas posibilidades tanto de La Alpujarra, como del poniente almeriense

Antonio Sillero, espectacular, finalizó 18º de la general con 3h55’ , mientras que Juan Ruiz finalizó en 5h06’ y José Antonio Cerezo dos minutos después.

📌 En la cicloturista Gran Fondo Cista del Sol en Alfarnate

🔹Rafa Mesa 9º general y 4º elite – 52’30”

🔹José Luis Reyes 49° general – 9º master30 – 1h03’12

🔹José Antonio Carmona 59º y 23º master 40 1h05’17

🔹Juan Herrezuelo 63º y 12º master 30 – 1h06’16

🔹Rafa Villar 79º y 15º master 30 – 1h09’06

5º Rally Cordobilla’ prueba que cuenta con el aliciente añadido también de ser valedero para el XI Circuito Provincial Diputación de Córdoba BTT XCO.

Hasta tierras ponteñas se desplazó un nutrido grupo de jóvenes del club.

🔴Categoría promesa

🔹11° Víctor Gómez

🔹12° Miguel Márquez

🔹13° Luis Marques

🔹20° Julen Núñez

🔴Principiante femenina: 8ª Carla Diaz

🔴Alevin: Juan Martínez 26º

🔴Infantil femenina: 11ª Paula Torres

🔴Master 40: 8º Jose luis Torres

IV Trabuco Trail: reto y aventura en plena naturaleza

La IV Trabuco Trail forma parte de la 5ª prueba de la VIII Copa Provincial de CXM y del Campeonato Provincial Individual de la Diputación de Málaga, consolidándose como una competición destacada en el calendario deportivo andaluz.

En ella participó Antonio Monserrat que finalizó en el puesto 91° tras 5h15’

DOMINGO

Prueba ciclista Careba de Loja

El Trofeo Escuelas Apolo 2026 se celebra como prueba puntuable para el CAREBA Escuelas 2026 y para el Circuito Provincial Carretera Escuelas y Cadetes Diputación de Granada 2026, en una jornada de carretera destinada a las categorías de base que volverá a reunir a la cantera andaluza en tierras granadinas.

En esta carrera han participado Víctor Gómez (6º promesa), Mario Martínez (18ª alevín) y Juan Martínez (24º alevín) siendo esta su tercera prueba este puente.

Maratón Btt de Istan en el que ha participado Rafael Pérez Vílchez, finalizando 17º (master 30)

Triatlón de media distancia de Sevilla en el que ha corrido Antonio Márquez, finalizando en el puesto 35º con un tiempo de 4h22’