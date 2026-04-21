Gran papel del atletismo montillano este fin de semana

Intenso fin de semana de nuestros atletas y triatletas a lo largo de las diferentes pruebas andaluzas donde han partipado.

Campeonato de Andalucía de Fondo

El pasado sábado, el Polideportivo Municipal de Martos se convirtió en el epicentro del atletismo andaluz con la celebración del Campeonato de Andalucía de Fondo, una cita deportiva de gran nivel que reunirá a atletas de toda la comunidad autónoma.

La competición incluyeron pruebas de 5.000 metros para las categorías Sub18 y Sub20, así como los 10.000 metros en categorías Sub23, Senior y Máster, además de una Reunión Andaluza de Fondo que completará la jornada.

Palmarés montillano

Samuel Ruiz Herrador: 1 sub 20 en 5.000m

María del Mar Marqués Córdoba: 1 senior y absoluta en 10.000m

Jesús Alguacil Barba: 1 senior y absoluto en 10.000m

María Dolores Castellano: 2 en su categoría master

Ana Herrador Luque: 1 en su categoría máster

También participó incombustible Rafael Sánchez

Carrera 10K Califas Córdoba 2026

El domingo se celebró la Carrera 10K Califas Córdoba 2026 que llegó con el Campeonato Provincial de 10K en Ruta y más emoción que nunca.

Allí hicieron acto de presencia los miembros del Club Atletismo Montilla y Rocío Marqués Córdoba que iba participando por el Club los Califas, llevándose un podio.

II Duatlón de Baena

Laura Núñez reinó en el II Duatlón de Baena, que volvió a reunir a duatletas de distintos puntos de Andalucía en una jornada marcada por el alto nivel competitivo, el buen ambiente y la consolidación de la prueba dentro del calendario autonómico.

Organizada por el Triatlón Baena junto con el Ayuntamiento de Baena, la Federación Andaluza de Triatlón, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, alcanzó los 138 participantes, un crecimiento cercano al 48% respecto al 2025.

En la cita femenina, el oro recayó en los hombros de la montillana Laura Núñez (Triatlón Inforhouse Santiago) que volvió a demostrar ser la mejor corredora del día para distanciarse desde los primeros metros y disfrutar de una victoria en solitario.