Jesús Espejo Jiménez consigue el subcampeonato de Andalucía Duatlón Cros Juvenil en Coín

Coín fue el gran escenario del duatlón base andaluz con la celebración del XII Duatlón Cros de Menores “Ciudad de Coín”, una cita que puso el broche final al calendario de menores 2025 y donde Jesús Espejo Jiménez consigue el subcampeonato de Andalucía Duatlón Cros Juvenil

La jornada, marcada por un ambiente inmejorable y una excelente organización, reunió a los mejores talentos de la cantera andaluza en un contexto de máxima exigencia competitiva. El Campeonato de Andalucía de Duatlón Cros Juvenil se disputó sobre las distancias de 2 kilómetros de carrera a pie, 10 kilómetros de BTT y 1 kilómetro final de carrera, en un circuito que descansaba en el entorno de la Ciudad Deportiva D. José Burgos Quintana y los Llanos del Nacimiento.

Héctor Rico impuso su ritmo y se cuelga el oro autonómico

En la prueba masculina, el gran protagonista fue Héctor Rico (ADSEVILLA), quien firmó una actuación muy sólida para proclamarse campeón de Andalucía Juvenil de Duatlón Cros. Rico supo gestionar con inteligencia los tres segmentos de la competición, marcando diferencias progresivamente hasta detener el crono en 35’12″, un tiempo que le permitió cruzar la meta en solitario y con autoridad para poder disfrutar del triunfo en los metros finales.

La segunda posición fue para Jesús Espejo (Montilla-Córdoba Triatlón), quien mantuvo una lucha constante por el podio y finalizó a un minuto y medio del vencedor, logrando una meritoria medalla de plata. Completó el podio Álvaro Sánchez (C.D. Galosport), quien cerró el campeonato con una regular actuación y un tiempo final de 37’45″, colgándose el bronce autonómico.

Alumno del Centro Andaluz de Tecnificación Deportiva de Triatlón

Jesús Espejo Jiménez esta becado para el Centro Andaluz de Tecnificación Deportiva de Triatlón, un un proyecto que nació en el año 2015 y que pretende desarrollar una estructura que apoye a los/as deportistas andaluces a lo largo de su carrera deportiva de forma integral, marcando pautas formativas desde edad escolar hasta deportistas de alto nivel, teniendo en cuenta las etapas formativas y evolutivas de cada categoría.

Como no podía ser de otra manera, por la etapa en la que se encuentran estos deportivas, se exigirá también un rendimiento académico que deberá de ir acompañado de esos resultados deportivos, siendo el objetivo final, ofrecer a los deportistas andaluces unos medios materiales para ayudarlos en su rendimiento de camino a la élite de nuestro deporte.