La Media Maratón de Puente Genil aumentará los premios en su 36ª edición

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Puente Genil, Rafael Ruiz, ha presentado las principales novedades de la 36ª Media Maratón de Puente Genil, que se celebrará el 1 de Febrero del 2026, ya ha abierto el plazo de inscripciones con una respuesta inicial positiva. La prueba llegará con importantes mejoras en el recorrido, los premios y la experiencia global de los participantes, consolidando la apuesta municipal por el atletismo.

Durante su intervención, Ruiz destacó en primer lugar el éxito de la reciente Carrera de Navidad Miguel Ríos, que ha superado el millar de inscritos, como muestra del buen momento que vive el deporte en la localidad. El edil agradeció la implicación de centros educativos, clubes deportivos, colectivos locales, voluntariado, personal municipal y empresas colaboradoras, subrayando la importancia del trabajo conjunto para garantizar pruebas seguras y de calidad.

En cuanto a la Media Maratón, una de las principales novedades será el cambio de recorrido, que se realizará prácticamente a la inversa de ediciones anteriores. Esta modificación permitirá disfrutar más del casco urbano en los kilómetros finales y favorecer una mayor presencia de público animando a los corredores. El tramo interurbano se trasladará hacia la parte final de la prueba y el trazado completo se facilitará mediante un mapa oficial.

La edición de 2026 reforzará también la animación, con la instalación de dos DJ en las zonas de San José y El Romeral, así como dos ‘speakers’ ubicados en Cordobilla y en la salida/meta. La carrera será retransmitida en directo a través de YouTube y contará con actividades paralelas dirigidas a niños y niñas en la zona de salida y llegada.

Otra mejora destacada es el incremento de los premios, que aumentan en 1.000 euros respecto a la edición anterior, con una subida significativa del premio al ganador absoluto y del resto de posiciones del podio. Además, se ampliará la bolsa del corredor, que incorporará junto a lo que ya incluía la bolsa del corredor (camiseta, productos locales…) nuevos productos como calcetines y cortavientos, y se mejorarán servicios como el guardarropa y la accesibilidad.

Rafael Ruiz señaló que todas estas novedades son fruto del trabajo coordinado entre técnicos municipales y representantes del atletismo local, con el objetivo de seguir elevando el nivel de una prueba histórica. “La Media Maratón de Puente Genil debe seguir siendo un gran evento deportivo y una referencia para atletas de dentro y fuera de nuestro municipio”, concluyó, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con el deporte como elemento de convivencia y proyección para la localidad.