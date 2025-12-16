El Club Atlético Gran Capitán se despide el año compitiendo en todas partes

Travesía de resistencia Milsendas

La Travesía de Resistencia MilSendas Alpujarra discurre por Almócita (Almería) y los términos municipales cercanos. Nacida en 2018, cada año se realiza un recorrido distinto, con distancia superior a 42 km, por Sierra Nevada almeriense y Sierra de Gádor.

En 2022 entra en la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia (CATR), siendo la última prueba de la temporada. Del Club Atlético Gran Capitán fueron 4 senderistas: Piedad Riobóo, Valerio López, Miguel Marqués y Vila, con un tiempo de 12h24’

Piedad Riobóo se convirtió en finisher de todas las travesías de resistencia 2025.

El club ha finalizado en el puesto 12º de esta Copa Andaluza consiguiendo seguir como club preferente en el año 2026.

XIV Trail de las Palomas 2025

El Trail Las Palomas es una de las pruebas más emblemáticas del calendario de Trail running en Andalucía. Celebrada en Zahara de la Sierra, en la provincia de Cádiz, esta carrera ofrece a los participantes la oportunidad de enfrentarse a un recorrido desafiante en un entorno natural incomparable.

El evento cuenta con varias distancias para adaptarse a diferentes niveles de corredores:

Distancia larga : aproximadamente 39 km con un desnivel positivo acumulado de más de 2.300 metros.

: aproximadamente 39 km con un desnivel positivo acumulado de más de 2.300 metros. Distancia media : alrededor de 24 km, ideal para aquellos que buscan un reto exigente pero alcanzable.

: alrededor de 24 km, ideal para aquellos que buscan un reto exigente pero alcanzable. Distancia corta: aproximadamente 3 km, pensada para iniciarse en el trail running o para quienes desean disfrutar del paisaje sin una gran exigencia física.

El montillano Ángel Salas tras disputar la larga en 6h10’ ha hecho un carrerón finalizando en el puesto 47º de la general y 19º de la categoría.

Maratón de Málaga

Más de 15.000 atletas de los que participaron en la competición vinieron expresamente a correrla, eran extranjeros. Había inscripciones de los cinco continentes, de más de 90 países. El Top 10 lo configuraban España (7.307), Reino Unido (3.662), Países Bajos (1.554), Francia (1.079), Bélgica (1.048), Alemania (757), Polonia (722), Irlanda (721), Marruecos (708) e Italia (707).

El montillano Carlos García Velázquez consiguió, en su debut en la maratón, con un gran tiempo de 3h09’57” en la capital malagueña.

XII Subida a las Ermitas de Córdoba.

Los integrantes del Trotasierra Lisa Esquivel Blanco y Laureano García Alcaide, defendieron plaza y se impusieron a una prueba organizada por los Amigos del Coche Escoba, repleta de exigentes rampas del recorrido de la carrera marcaron el desarrollo de la prueba,

Cerca de 600 atletas tomaron parte en la prueba donde los también hubo integrantes del Club Atlético Gran Capitán

Javier Ponferrada finalizó 7º con un tiempo de 53’20”.

David Panadero finalizó en el puesto 188º con un tiempo de 1h10’56”.

3ª etapa del circuito provincial de natación master, Montilla.

Del club participaron en esta prueba desarrollada el domingo en Montilla, donde se pudo disfrutar de un buen ambiente tanto en lo deportivo como en lo personal.

Grandes tiempos de los 4 nadadores del club, que también pertenecen al Club Natación Montilla.

1500m Manolo González 24’12 Emilio polonio 24’49

50m Manolo González 32”88 Paco Repiso 33”96 Emilio Polonio 37”08

200m Manolo González 2’45” Emilio Polonio 3’00”

200 estilos Elena Gómez 3’54”

100 espalda Elena Gómez 1’45”

