Abierto el plazo para solicitar semillas al Banco de semillas

Dentro de las actuaciones llevadas a cabo por el Centro Agropecuario Provincial de la Diputación de Córdoba para el fomento y mejora del sector agrícola, destaca la recuperación y mantenimiento del material genético vegetal autóctono de nuestra provincia, concretamente de variedades hortícolas tradicionales (tomate, pimiento, habas, cardo, espinaca, melón, sandía, ajo, cebolla, etc.).

Para ello existe un Banco de Germoplasma en la finca de agricultura ecológica «El Aguilarejo» donde se pone a disposición de los agricultores este Banco de Semillas para conseguir, donar o intercambiar semillas autóctonas cordobesas.

Puedes contactar con ellos:

Tlf: 957 325313

E-mail: agropecuario@dipucordoba.es

¿CÓMO PUEDES SOLICITAR TUS SEMILLAS?

1. Realiza tu solicitud en tu Ayuntamiento hasta el 15 de enero. (Límite: Máximo de 10 variedades por agricultor.)

2. El Ayuntamiento remitirá tu solicitud a la Diputación de Córdoba.

3. Contactarán contigo para informarte sobre la recogida de tus semillas.

¡Cuidar nuestras semillas es cuidar nuestro futuro!

Esta iniciativa, impulsada por la Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, tiene como objetivo fomentar y mejorar el sector agrícola, promoviendo la recuperación y mantenimiento del material genético vegetal autóctono de nuestra provincia, en especial de variedades hortícolas.