Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Agrícola Aguilar de la Frontera Castro del Río Espejo Fernán Núñez La Rambla Montalban Montemayor Montilla Monturque Moriles Naturaleza Nueva Carteya Puente Genil Santaella

Abierto el plazo para solicitar semillas al Banco de semillas

PorAntonio Galán

Dic 23, 2025 #Diputación de Córdoba

Dentro de las actuaciones llevadas a cabo por el Centro Agropecuario Provincial de la Diputación de Córdoba para el fomento y mejora del sector agrícola, destaca la recuperación y mantenimiento del material genético vegetal autóctono de nuestra provincia, concretamente de variedades hortícolas tradicionales (tomate, pimiento, habas, cardo, espinaca, melón, sandía, ajo, cebolla, etc.).

Para ello existe un Banco de Germoplasma en la finca de agricultura ecológica «El Aguilarejo» donde se pone a disposición de los agricultores este Banco de Semillas para conseguir, donar o intercambiar semillas autóctonas cordobesas.

El legado queda protegido con los ecohuertos de la Toba y el trabajo de Somos Naturaleza

Puedes contactar con ellos:

Tlf: 957 325313

E-mail: agropecuario@dipucordoba.es

¿CÓMO PUEDES SOLICITAR TUS SEMILLAS?

1. Realiza tu solicitud en tu Ayuntamiento hasta el 15 de enero. (Límite: Máximo de 10 variedades por agricultor.)
2. El Ayuntamiento remitirá tu solicitud a la Diputación de Córdoba.
3. Contactarán contigo para informarte sobre la recogida de tus semillas.

¡Cuidar nuestras semillas es cuidar nuestro futuro!

Esta iniciativa, impulsada por la Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, tiene como objetivo fomentar y mejorar el sector agrícola, promoviendo la recuperación y mantenimiento del material genético vegetal autóctono de nuestra provincia, en especial de variedades hortícolas.

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Montilla

Dos nuevos agentes temporales para la Policía Local

Dic 23, 2025 Antonio Galán
Espejo

Muere una persona en una colisión frontal entre dos turismos en Córdoba

Dic 23, 2025 Antonio Galán
La Rambla Religión

El 10 de Octubre la Virgen de la Esperanza saldrá en Salida Extraordinaria por el Centenario de su llegada a La Rambla

Dic 22, 2025 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *