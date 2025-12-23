Dos nuevos agentes temporales para la Policía Local

Tras los continuos robos/hurtos/intentonas mas o menos conocidos y la aparición en escena de los vecinos patrulleros, Rafael Llamas, Alcalde Montilla, ha tomado nota y ha presentado, con el boato y la parafernalia mediática que todos pagamos, a dos policías nuevos de comisión, es decir temporales, que no cubren el vacío que dejan los que se han ido, ni los que nos dejarán en 2026

El Ayuntamiento de Montilla ha reforzado en la mañana de hoy la plantilla de la Policía Local con la incorporación de dos nuevos agentes en comisión de servicio, una medida que permite incrementar los efectivos disponibles y mejorar la capacidad operativa del cuerpo en el municipio.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que “el refuerzo de la Policía Local es una prioridad para este equipo de gobierno, porque hablamos de un servicio esencial que incide directamente en la convivencia, la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía”…. “la llegada de estos dos agentes supone un apoyo importante para la plantilla actual, permitiendo una mejor organización de los turnos y una mayor presencia policial en las calles, algo fundamental para dar respuesta a las demandas de la población”.

Asimismo, Rafael Llamas ha querido poner en valor “el compromiso y la profesionalidad con la que estos dos agentes se han incorporado desde el primer momento a sus puestos de trabajo”, destacando que “su disposición y actitud refuerzan el modelo de Policía Local que defendemos desde el Ayuntamiento”, un modelo “cercano, comprometido y al servicio de Montilla”.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se continúa trabajando en la mejora progresiva de los recursos humanos y materiales de la Policía Local, con el objetivo de consolidar un cuerpo preparado para afrontar los retos actuales y futuros en materia de seguridad ciudadana.

Pon un policía en comisión en tu vida

El concepto de policía en comisión de servicio, significa que trabajan en otros pueblos que vienen aquí de forma temporal un máximo de 2 años, que teniendo en cuenta que este año la jubilación de septiembre, otro que ha dejado la Policía (plaza en excedencia) este mes, huyendo seguramente del desastre actual que hay, nos deja un saldo de 0 incremento

El año 2024 también se fueron 2 policías y se anunció la llegada de otros dos este 2025, pero estamos en las mismas, plantilla insuficiente que hace que tengamos que traer para la Feria del Santo a los GRS de la Guardia Civil, con el consiguiente coste, por que los locales nuestros están pasados de horas.

Si añadimos las dos jubilaciones que vienen y la desbandada generalizada de Policía Local que se espera para este 2026, tendremos anuncios de este tipo cada dos meses, que no hace mas que tapar agujeros y no arreglar el problema estructural de un pueblo con turnos de un solo agente y que necesita mas seguridad y no apaños editados en Capcut.