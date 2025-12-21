El brindis navideño del Consejo Regulador cierra con la esperanza de un 2026 mejor

El viernes se celebró el brindis navideño del Consejo Regulador de la DOP Montilla Moriles, donde sehizo un balance del 2026 y se brindó por un 2026 mucho mejor

En palabras de Javier Martín., Presidente del Consejo Regulador de la DOP Montilla Moriles, ha sido un año complicado, pero parece que nuestros agricultores, bodegas y cooperativas se han portado bastante bien pese a las dificultades. Hemos tenido el apoyo incondicional por parte lógicamente de la Diputación de Córdoba, cuyo presidente tenemos hoy aquí presente, que como sabéis ha hecho frente la Diputación tanto a lo que son las cuotas de este año de agricultores y elaboración de vino, lo cual lógicamente dice mucho de él, porque es una manera de que las administraciones respondan ante una situación tan complicada.

Hemos tenido también el apoyo por parte de la Junta de Andalucía por las ayudas que se han puesto en marcha también de otras administraciones… Tenemos un reto importante en 2026, hoy que hemos dado datos en el pleno nos hemos encontrado con que estamos subiendo en exportación, que como todos sabéis siempre es una asignatura pendiente de la Denominación de origen y esperamos lógicamente seguir hacia adelante. Tenemos proyectos y retos nuevos, por ejemplo la posibilidad de que ya que estemos haciendo productos que no se pueden calificar expresamente como vino, por ejemplo el vermú, poner en marcha una IGP de vermú de Murcia, Moriles, y estos proyectos a lo largo de 2026 seguramente serán realidad.

Preguntado por como se presenta el 2026 contestó como La última subvención que tenemos pendiente se ha abonado también hoy (viernes), como he comentado, ese apoyo por parte de la Diputación, pues ya se están haciendo las transferencias, entre hoy y mañana todos van a recibir las transferencias, lo que son directamente a bodega, pues se va a rendir a bodega y lo que son los agricultores, la mayoría lógicamente están en cooperativa, se transferirá el impulso a la cooperativa para que por lo menos las Navidades tengan una cierta alegría.

Los retos están en seguir trabajando día a día por parte de todos, por parte de los agricultores, porque lógicamente tengamos las prevenciones necesarias para no enfrentarnos a situaciones como las de este año. Y por parte de lo que son bodegas y cooperativas, seguir envasando, porque como sabéis siempre, gracias a Dios, llevamos ya unos años donde el envasado está muy por encima de lo que es el granel que había caracterizado siempre a nuestra zona. Después tenemos tendencias internacionales, tenemos la bajada, la bajada generalizada en venta de vino, pero eso no es un problema de Montilla Moriles. Es cierto que tenemos algo a favor y es que frente a una bajada muy generalizada que ha habido importante en lo que son los tintos, sin embargo la gente está apostando mucho más por los blancos.

El esfuerzo además que se ha hecho por parte de las denominaciones de origen andaluza, en el sentido de bajar la graduación por ejemplo los finos, bajarlo prácticamente de quince a catorce, catorce y medio, eso está haciendo muy positivo y estamos teniendo el reconocimiento que siempre sabéis que hablo, de que tenemos que poner nuestros vinos en la mesa y de hecho hay muchísimos. Me recordaba por ejemplo que Arguiñano que mencionó una de las denominaciones que mencionó fue Montilla Moriles, el programa más visto de la televisión en España. Y eso pone de manifiesto que lógicamente estamos consiguiendo el poner nuestros vinos. Y ahí utilizo siempre unas palabras de nuestro presidente de la Diputación de que siempre tenemos que cualquier actuación que hagamos tiene que ser una actuación, pero que tenga una repercusión mediática importante y dejarnos de tonterías, que yo creo que no es solamente Montilla Moriles, sino todos un poco en Andalucía hemos intentado ser profeta en nuestra tierra, aparte de ser profeta en nuestra tierra, ser profeta en el resto de España y lógicamente del mundo. Finalizó