El legado queda protegido con los ecohuertos de la Toba y el trabajo de Somos Naturaleza

Ayer se celebró el II Mercado de Semillas y Saberes, de la mano de la la Fundación Somos Naturaleza, el un encuentro comunitario para compartir el legado de semillas, creatividad, tradición y biodiversidad.

Mercedes García de Vinuesa, directora de la Fundación Somos Naturaleza nos contó como El Mercado de Semillas y Saberes es una apuesta por proteger el patrimonio vegetal y cultural. Hemos creado un espacio de cultivo exclusivo en la toba, junto con el apoyo de los ecohortelanos de la toba, donde estamos sembrando todas las semillas y viendo además su resistencia a termos climáticos, su nivel de germinación y su calidad.

Tenemos una base de datos de 160 variedades, con su respectivo lote. A los colegios les hemos dado un kit de Semillateca, para que ellos puedan, con una guía de 88 páginas, puedan obtener recursos para que las semillas cultivarlas en su huerta escolar, hacer intercambios y seguir recuperando, porque la semilla es algo vivo.

Por su parte Juan Criado Alcaide, Presidente de los ecohuertos montillano la Toba, nos contó como arrancó la idea y como ha ido evolucionando a lo largo de los años, Yo estaba cuando mi hija, que tiene ahora 30 años, en el AMPA del Vicente Aleixandre y allí vimos que los niños no sabían de dónde venían las frutas, las verduras, ni nada. Entonces empezamos poniéndole un huerto a los niños. Ellos te preguntaban algo y la fruta decía, o el tomate, el pimiento, las verduras, decían que venían del Coviran, o venían de… , entonces, lo que nosotros tratábamos de explicarles es que de dónde venían.

Las semillas prácticamente son todas de la provincia, más que todo de Montilla, luego también tenemos algunas de Montalbán, nos van cediendo de Castro del Río, algunos amigos que conocéis ya un poquito se amplía más la zona, (2:30) pero lo que nosotros tratamos es que las semillas se adapten al terreno, (2:34) porque nosotros tenemos un clima bastante extremo, sobre todo en verano. explicó Juan Criador.

Artesanía como parte del legado

El encuentro reunió en la Plaza de Abastos una selección de artesanas y proyectos locales que trabajan desde enfoques respetuosos con el territorio, como Inspira Rural, Las Caballeras Artesanía, Monika Hanulíková Ceramics, FLORAMORE, Pycana Creaciones, Almoradux Wild Herbs, Nidotoys, Fundación Futuro Singular Córdoba o Alzanatura, entre otros.