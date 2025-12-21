Juventud y asociacionismo en el Encuentro Ciudadano Con Voz Propia de Remonta

La Asociación Juvenil Remonta ha organizado este fin de semana un Encuentro Ciudadano Con Voz Propia, en la Casa Joven de la FSU

Durante el encuentro se ha trabajado la participación desde su base, mediante dinámicas de educación no formal.

En encuentro contó con la participación de algunas asociaciones de vecinos que han pasado por el proceso participativo del Barrio Que Quieres, como modelo y referente para la participación juvenil.

El encuentro ha contado con la participación de miembros de la corporación y asociaciones de vecinos como la de Pedro Ximénez y La Silera para hablar de asociacionismo en general y lo que ha representado la iniciativa municipal del Barrio que tú quieres para estas últimas.

Este Encuentro Ciudadano Con Voz Propia está cofinanciado por el Área de Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba y el Excmo. Ayuntamiento de Montilla.