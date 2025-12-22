Ante la oleada de robos la Toba se organiza en patrullas vecinales

En menos de una semana han accedido ilegalmente a una decena de viviendas en la zona de La Toba, registrándose al menos tres robos con fuerza consumados. Los residentes reclaman a las autoridades una respuesta urgente y un refuerzo inmediato de la seguridad.

En esta barriada, la población se siente desbordada y vulnerable ante la oleada delictiva que sufren. Solo en los últimos días se han contabilizado varios robos en domicilios situados cerca del Camino de los Coches, además de numerosos intentos frustrados. “Estamos viviendo una situación gravísima; los delincuentes actúan con total impunidad en este barrio”, denuncia Antonio, uno de los afectados.

El pasado viernes por la tarde llegaron a violentar hasta cinco viviendas en pocas horas. Muchos residentes reconocen que ya no se atreven a ausentarse de sus casas por miedo a que sean saqueadas. Hablan de un escenario “sin precedentes”, marcado por robos violentos, allanamientos y tentativas de intrusión evitadas únicamente gracias a las alarmas o a la resistencia de las cerraduras. Por ello exigen medidas extraordinarias que frenen esta escalada delictiva.

“Pedimos a las administraciones que actúen, que incrementen los recursos policiales y adopten soluciones a la altura de un problema que no se veía en, al menos, veinte años. No podemos seguir encerrados en casa, con temor constante”, subrayan los vecinos.

Organización vecinal

Ante la falta de una respuesta institucional suficiente, los residentes han empezado a coordinarse entre sí para alertarse mutuamente, compartir información y avisar a los cuerpos de seguridad si detectan movimientos sospechosos. Aun así, son conscientes de que su esfuerzo solo será efectivo si se refuerza la vigilancia policial y se patrulla con mayor frecuencia en los puntos más conflictivos del barrio.

Carencias estructurales

Los afectados tienen previsto solicitar una reunión con el Ayuntamiento para reclamar un plan integral de seguridad, porque consideran que la situación es ya insostenible. Además, volverán a exigir mejoras en una zona que carece de servicios esenciales, pese a que la mayoría de las viviendas se utilizan como residencia habitual.