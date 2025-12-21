Andalucía analiza medio millar de juguetes de cara a la Navidad y los Reyes Magos

La Dirección General de Consumo dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que dirige Antonio Sanz, desarrolla la campaña de inspección del etiquetado y de la seguridad de juguetes, que se inició en mayo y que se intensifica en esta recta final del año, cuando se disparan las ventas de juguetes con motivo de la Navidad y la celebración de los Reyes Magos.

Las actuaciones se realizan en todas las provincias andaluzas, a través de los Servicios Provinciales de Consumo de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, y con ellas se persigue comprobar que los juguetes que se comercializan en Andalucía cumplen la normativa en cuanto a su etiquetado y con los requisitos de seguridad que exige la norma ‘UNE-EN 71 Seguridad de los juguetes’, que busca garantizar la seguridad infantil. Esta norma engloba aspectos como la resistencia, durabilidad, la ausencia de piezas pequeñas que puedan causar asfixia, tras ser tragadas por niños y niñas pequeños, o la existencia de puntas o bordes afilados.

Según las previsiones, a lo largo de la campaña se estima que se inspeccione el etiquetado de alrededor de 420 juguetes y que se remitan 55 muestras para su ensayo en laboratorio, donde se determinará si presentan riesgo para la seguridad de las personas consumidoras.

La anterior campaña en este ámbito, desarrollada en 2024, contempló la realización de 397 actuaciones inspectoras, a partir de las que se levantaron 92 actas positivas por diferentes incumplimientos, lo que supone un 23% del total. Asimismo, en la pasada campaña se remitieron 55 muestras al laboratorio, y 24 de ellas resultaron positivas (44% del total) debido a incumplimientos de etiquetado o de seguridad.

El mayor porcentaje de incumplimientos estuvo relacionado con que:

no figuraba en el juguete, envase o en el documento que acompañaba al mismo, la dirección de la entidad importadora

en juguetes no destinados a niños menores de 36 meses, el producto no llevaba el símbolo gráfico de limitación de la edad o la advertencia ‘no conviene para niños menores de 36 meses’, o ‘no conviene para niños menores de tres años’

el diseño del símbolo gráfico de limitación de la edad no se ajustaba a las características de la norma

las advertencias no estaban indicadas de manera claramente visible y legible, fácilmente comprensible y precisa, en etiqueta pegada o en el embalaje, o en las instrucciones de uso que acompañaban al juguete

las advertencias no iban precedidas de la palabra ‘Advertencia’ o ‘Advertencias’

las advertencias sobre edades mínimas y máximas de las personas usuarias no figuraban en el embalaje o no estaban claramente visibles para la persona consumidora antes de la compra

cuando se requirió a la empresa distribuidora, fabricante o importadora la declaración CE de conformidad, ésta no fue aportada.

Desde la Dirección General de Consumo, se recomienda que, a la hora de comprar un juguete para un niño o una niña, se priorice la seguridad y se reflexione acerca de la idoneidad del juguete en relación con la edad, y también es importante descartar aquellos que transmitan valores sexistas, violentos o racistas.

Los juguetes destinados a personas menores de 14 años deben incorporar el Marcado CE, indicador de que la entidad fabricante garantiza que se cumplen los requisitos legales de seguridad de la UE.

Si la elección es un videojuego, hay que prestar atención al sistema de clasificación PEGI, que permite identificar las edades aconsejadas para el uso del juego, y que también informa, a través de pictogramas, de los contenidos y temas que pueden aparecer en el videojuego (violencia, drogas, lenguaje soez, etcé