A pesar de la infrafinanciación del Estado, la Junta inyectará 135,4 millones en dependencia para Córdoba

La Junta refuerza el sistema de dependencia en Córdoba con el mayor presupuesto de su historia en 2026

La inversión de la Junta en dependencia en la provincia alcanzará los 135,4 millones de euros a pesar de la infrafinanciación del Estado

La atención a la dependencia es una política pública esencial y una prioridad social para el Gobierno de Andalucía, porque detrás de cada expediente hay una persona, una familia y una necesidad que no puede esperar. Así lo ha destacado el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, durante la presentación de los datos del sistema de dependencia correspondientes a 2026.

“Andalucía contará en 2026 con el mayor presupuesto de su historia para la dependencia, con 2.610,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 12 % respecto al ejercicio anterior y más del doble que en 2018. Esta apuesta ha permitido consolidar un sistema más fuerte, más ágil y con mayor capacidad de respuesta”, ha señalado Molina.

El delegado del Gobierno ha subrayado que este esfuerzo se está realizando en un contexto de claro desequilibrio en la financiación: “La ley establece que el sistema debe financiarse al 50 % entre el Estado y las comunidades autónomas, pero la realidad es muy distinta. La Junta de Andalucía asume el 71 % del coste del sistema, mientras que el Gobierno de España solo aporta el 29 %, muy lejos de lo que le correspondería”.

En la provincia de Córdoba, los datos reflejan una mejora sostenida del sistema de dependencia. A 30 de noviembre, el número de personas beneficiarias asciende a 36.799, con 58.217 prestaciones activas, lo que supone un récord histórico. Desde la llegada del actual Gobierno andaluz, el número de beneficiarios se ha incrementado un 47 % y el de prestaciones un 70 %.

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, ha puesto en valor estos avances y el esfuerzo realizado en la mejora de la gestión: “Más de 7.000 personas han salido de las listas de espera en la provincia, reduciendo unos tiempos que llegaron a situarse en 1.275 y que actualmente se encuentran en 534 días”.

Sánchez ha señalado que, aunque la reducción es significativa, “queda aún mucho por hacer, y para seguir avanzando en la reducción de los tiempos de espera y en la mejora de la atención, es imprescindible contar con una financiación justa y equilibrada por parte del Estado”.

Financiación del sistema en Córdoba para 2026

De cara a 2026, la financiación del sistema de dependencia en la provincia de Córdoba alcanzará cifras históricas. En los municipios menores de 20.000 habitantes, a través de la Diputación Provincial, se destinarán 95,9 millones de euros, de los cuales 68,1 millones (71 %) corresponden a la Junta de Andalucía y 27,8 millones (29 %) al Estado.

En el caso de los municipios mayores de 20.000 habitantes, la financiación prevista asciende a 39,8 millones de euros, con una aportación de 28,25 millones de la Junta de Andalucía y 11,75 millones del Estado.

En conjunto, la aportación de la Junta de Andalucía al sistema de dependencia en la provincia de Córdoba alcanzará en 2026 los 135,4 millones de euros, lo que supone 8 millones de euros más que en 2025.

En su intervención final, Adolfo Molina ha destacado que “en 2026 Andalucía va a realizar el mayor esfuerzo presupuestario de su historia en dependencia, para seguir atendiendo a más personas y ofrecer más prestaciones, a pesar de que el Gobierno de España no cumple con el reparto de financiación que establece la ley”.

“La dependencia es un derecho que debe garantizarse en igualdad de condiciones en todo el territorio. No puede haber personas dependientes de primera y de segunda, y por eso el Gobierno de Juanma Moreno seguirá defendiendo una atención digna y de calidad para las familias andaluzas y cordobesas”, ha concluido.