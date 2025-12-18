Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Montilla social

3 detenidos por alunizajes y robos

PorAntonio Galán

Dic 18, 2025 #Guardia Civil

En el marco de la operación que el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba, en la mañana de hoy, con el apoyo del Área de Investigación del Puesto Principal de Montilla, se ha procedido a la entrada y registro de 3 viviendas en una localidad de la provincia de Sevilla, con la detención de 3 personas, recuperándose distintos efectos sustraídos.

Un héroe anónimo retiene a uno de los ladrones del nuevo robo en Aromas

Hasta la fecha se han esclarecido un total de5 robos con fuerza en establecimientos comerciales mediante alunizaje entre los que se encuentran el cometido en Montilla y una tentativa de robo en Lucena y 5 robos de uso de vehículos a motor, en las provincias de Córdoba, Sevilla y Granada.

No podemos adelantar nada mas ya que la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

social

A pesar de la infrafinanciación del Estado, la Junta inyectará 135,4 millones en dependencia para Córdoba

Dic 18, 2025 Antonio Galán
Montilla

Montilla solicita agilizar su incorporación al Consorcio Metropolitano de Transportes

Dic 17, 2025 Antonio Galán
Montilla

Los patinetes tendrán que tener seguro de responsabilidad civil para el 2026

Dic 17, 2025 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *