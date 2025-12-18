3 detenidos por alunizajes y robos

En el marco de la operación que el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba, en la mañana de hoy, con el apoyo del Área de Investigación del Puesto Principal de Montilla, se ha procedido a la entrada y registro de 3 viviendas en una localidad de la provincia de Sevilla, con la detención de 3 personas, recuperándose distintos efectos sustraídos.

Hasta la fecha se han esclarecido un total de5 robos con fuerza en establecimientos comerciales mediante alunizaje entre los que se encuentran el cometido en Montilla y una tentativa de robo en Lucena y 5 robos de uso de vehículos a motor, en las provincias de Córdoba, Sevilla y Granada.

No podemos adelantar nada mas ya que la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.