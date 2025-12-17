Montilla solicita agilizar su incorporación al Consorcio Metropolitano de Transportes

La delegada de Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla, Raquel Casado, ha manifestado la posición del Consistorio tras la participación municipal en la reunión convocada por la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Córdoba con los municipios incluidos en la fase 1 del Plan de Transporte Metropolitano de Córdoba, entre los que se encuentra Montilla.

Desde el Ayuntamiento se valora positivamente que, tras años de espera, se haya dado un primer paso hacia la incorporación de nuevos municipios al Consorcio Metropolitano de Transportes, una medida que permitirá mejorar la movilidad, facilitar el acceso a los servicios metropolitanos y reforzar la conectividad con Córdoba y el resto del área, avanzando hacia un sistema de tarifas más justo para la ciudadanía.

No obstante, Raquel Casado ha señalado que durante la reunión se trasladó que los beneficios reales de la incorporación no se materializarán antes del año 2027, una fecha que “llega catorce años después de que Montilla solicitara por primera vez su adhesión al Consorcio Metropolitano de Transportes”, una circunstancia que “genera una profunda preocupación en el Ayuntamiento de Montilla”, señaló Casado.

La responsable municipal ha explicado que “este calendario viene condicionado por la modificación del protocolo de adhesión remitido al Ayuntamiento en el año 2016, fecha en la que Montilla volvió a solicitar formalmente su incorporación”. El nuevo procedimiento “obliga a iniciar nuevamente trámites administrativos, entre ellos la aprobación en pleno municipal de la voluntad de adhesión durante el primer trimestre de 2026”.

Tras más de una década de espera, se abre ahora un nuevo proceso para la realización de estudios de viabilidad, una circunstancia que el Ayuntamiento de Montilla “considera innecesaria en este momento”. En palabras de Raquel Casado, “estos estudios deberían haberse desarrollado de forma paralela a la elaboración del propio Plan, evitando así un nuevo retraso de al menos un año”.

En relación con el contenido del Plan, la delegada de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, ha señalado igualmente “que se ha dejado pasar una oportunidad estratégica”, ya que “el documento no contempla entre sus objetivos la recuperación de la circulación de trenes de cercanías en la línea Córdoba–Bobadilla, una infraestructura clave para la movilidad sostenible y la vertebración del territorio”.

En este sentido, el Ayuntamiento de Montilla continuará respaldando, junto a otros municipios y plataformas ciudadanas como PETRA, la reivindicación del tren de cercanías ante las administraciones competentes.

Finalmente, Raquel Casado ha afirmado que “Montilla no puede seguir soportando demoras injustificadas tras tantos años de espera”, reclamando que el “proceso de incorporación al Consorcio Metropolitano de Transportes se desarrolle con mayor agilidad”.

El Ayuntamiento de Montilla reitera su disposición a seguir colaborando con la Junta de Andalucía y el resto de instituciones implicadas para avanzar hacia un modelo de transporte público más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades reales del municipio y de la comarca.