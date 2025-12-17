Los patinetes tendrán que tener seguro de responsabilidad civil para el 2026

El Ayuntamiento de Montilla, en coordinación con la Policía Local, ha puesto en marcha una campaña preventiva dirigida a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), con el objetivo de mejorar la seguridad vial y proteger especialmente a peatones y a los usuarios más vulnerables de la vía pública.

Por su parte, el delegado de Seguridad Ciudadana, Valeriano Rosales, ha destacado “el carácter preventivo y pedagógico de esta iniciativa, que se desarrollará de forma continuada en la vía pública”. Rosales ha explicado que “nuestro objetivo es evitar accidentes, reducir conflictos y ordenar la convivencia entre los distintos modos de desplazamiento, actuando con información, prevención y, cuando sea necesario, con sanción”.

En este sentido, el jefe de la Policía Local, Francisco Gallego, ha recordado que “la Ley 5/2025, de 24 de julio, introduce importantes novedades en materia de seguro de responsabilidad civil para los Vehículos de Movilidad Personal y los Vehículos Personales Ligeros”. En este contexto, Gallego ha explicado que “a partir del 2 de enero será obligatorio disponer de un seguro de responsabilidad civil para estos vehículos, definidos como de una sola plaza, propulsados exclusivamente por motores eléctricos, con una velocidad máxima de entre 6 y 25 km/h y un peso inferior a 25 kilos, con unos límites mínimos de cobertura destinados a proteger tanto a la persona conductora como a terceros”.

Esta campaña también refuerza la vigilancia frente a conductas que ponen en riesgo la seguridad vial, como circular por aceras o zonas peatonales, hacerlo en sentido contrario, transportar a más de una persona en el vehículo o conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

De forma paralela a la campaña en la vía pública, el Ayuntamiento de Montilla difundirá en redes sociales un vídeo informativo con los principales mensajes de esta iniciativa, con el objetivo de ampliar su alcance y reforzar la concienciación ciudadana.

La normativa ha cambiado y es importante conocerla: a partir del 2 de enero, los VMP deberán contar con seguro obligatorio de responsabilidad civil, disponer de certificado de características técnicas y estar inscritos en la DGT a través de su sede electrónica.

Desde el Consistorio se insiste en la importancia de mantener los vehículos al día, conocer la normativa y cumplirla, como una forma de cuidarse uno mismo y de proteger al resto de usuarios de la vía pública. Porque la seguridad vial es una responsabilidad compartida.