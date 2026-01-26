Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Fernán Núñez Fútbol

El Sevilla FC reclama al canterano del Apedem Abel de la Haba

PorAntonio Galán

Ene 26, 2026 #Apedem

Se está haciendo muy popular el canterano del Apedem Abel de la Haba Hidalgo en los campos ajenos a su demarcación, esta vez lo reclama el Sevilla FC

Si hace unos días señalábamos con jubilo que Abel de la Haba Hidalgo fuera convocado por la selección provincial, hoy en la sede de CD Apedem ha llegado una misiva reclamándolo de nuevo per esta vez para el Sevilla Futbol Club, evidentemente para su categoría, la infantil.

El canterano del Apedem Abel de la Haba Hidalgo convocado por la selección provincial

El próximo jueves tendrá que dirigir sus pasos este joven promesa fernannuñense para realizar una sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, instalaciones deportivas del club hispalense.

Mucha suerte y a seguir así tanto jugador como el Club Deportivo Apedem que algo deber estar haciendo bien para tantas llamadas a sus jugadores.

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Fútbol

Un gol de Aarón Salado en el minuto 97 da los 3 puntos al Apedem Senior

Ene 26, 2026 nota de prensa
Fútbol

El CD Apedem Montilla impone su ley en La Asomadilla

Ene 19, 2026 Antonio Galán
Fernán Núñez

El Alcalde de Fernán Núñez denunciado por violación de la libertad sindical

Ene 16, 2026 nota de prensa

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *