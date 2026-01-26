El Sevilla FC reclama al canterano del Apedem Abel de la Haba

Se está haciendo muy popular el canterano del Apedem Abel de la Haba Hidalgo en los campos ajenos a su demarcación, esta vez lo reclama el Sevilla FC

Si hace unos días señalábamos con jubilo que Abel de la Haba Hidalgo fuera convocado por la selección provincial, hoy en la sede de CD Apedem ha llegado una misiva reclamándolo de nuevo per esta vez para el Sevilla Futbol Club, evidentemente para su categoría, la infantil.

El próximo jueves tendrá que dirigir sus pasos este joven promesa fernannuñense para realizar una sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, instalaciones deportivas del club hispalense.

Mucha suerte y a seguir así tanto jugador como el Club Deportivo Apedem que algo deber estar haciendo bien para tantas llamadas a sus jugadores.