El canterano del Apedem Abel de la Haba Hidalgo convocado por la selección provincial

Abel de la Haba Hidalgo, canterano del Apedem es convocado por la Real Federación Andaluza de Fútbol para la selección cordobesa infantil.

Abel de la Haba, canterano oriundo de Fernán Núñez y que militó en el desaparecido Sporting de Fernán Núñez, tendrá que estar este miércoles a las 16:30 junto al resto de la Delegación Cordobesa de Futbol Localidad en la Palma del Condado (Huelva), para disputar el partido de ida contra el combinado onubense, siendo el de vuelta el 21 en Puente Genil.

Los siete Campeonatos de Andalucía de selecciones provinciales se celebrarán en distintos municipios de la geografía andaluza, contarán con una amplia cobertura de sus partidos a través de RFAFtv en directo y gratis a través de su App y en tv.rfaf.es con el objetivo de darle el carácter universal que el fútbol y fútbol sala base tienen en Andalucía, gracias al trabajo de los clubes.