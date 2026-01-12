Victoria por la mínima del Apedem Montilla que los sitúa segundos de grupo

Tras la victoria por la mínima (1-0) del Apedem Montilla frente a los ponteños del Salerm Puente Genil B, lo mas importantes es que han subido a segundos de grupo, 5 puntos por debajo del primero y otros tantos sobre el tercero, los ponteños.
C.D. Apedem 1- 0 Salerm Cosmetics Puente Genil F.C.
C.D. Apedem
Titulares: Carlos Repiso López, Felipe Montero Salas, Javier Albornoz Hidalgo, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Alejandro Hierro Ramírez, Eduardo Rueda Pérez, Juan Sánchez Zafra, Javier Ruz Mejías, José Nicolás González Domínguez, Alfredo Lorenzo Ordóñez,
Suplentes: Aaron Márquez Castro, Francisco José, Jurado García, Aaron Salado Sánchez, Lucas Hueso Priego, Javier Maciej Szczepanski Gacheywicz, Fernando Gómez Lorenzo y Álvaro Aguilar Pino.
Cuerpo Técnico
- Del Campo: Alejandro Cerezo Fontaneda
- Equipo: Fernando Bonilla Berlanga
- Entrenador Rafael Garrido Alcaide
Tarjetas
- 13´ Felipe Montero Salas
- 71′ Ezequiel Salado Sánchez
- 88´ Álvaro Aguilar Pino
Salerm Cosmetics Puente Genil F.C.
Titulares: John Audu Utoblo, Alfonso Caballero Muriel, Pedro Velasco Giráldez, Jesús Heredia Gálvez, Cristian De Austria Zamorano, Lacina Coulbaly, Mamour Ndour, Fernando Romero Ruz, Daniel Ríos Sánchez, José Manuel Luque Varo, Antonio Pajuelo Olomedo
Suplentes: Alejandro Baena Muriela, Francisco Jesús Marmolejo Polo, Javier Vielva Gómez, David Heredia Gálvez, Raúl Roldan Cecilia, Kouadio Franck Yao,
Cuerpo Técnico
- Del. Equipo: Antonio Fuentes Rabaneda
- Entrenador: Antonio Ángel Romero Luna
- 2º Entrenador: Susso Soriba Kanuthe
Tarjetas
- 85´ Jesús Heredia Gálvez
- 87´ Lacina Coulbaly
- 88´ David Heredia Gálvez
Árbitros Cabezas Aranda, Javier Oliva García. Jorge Morales Eslava Lorenzo
Goles
1 – 0 (18) José Nicolás González Domínguez