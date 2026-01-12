Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Fútbol

Victoria por la mínima del Apedem Montilla que los sitúa segundos de grupo

PorAntonio Galán

Ene 12, 2026 #Apedem

Tras la victoria por la mínima (1-0) del Apedem Montilla frente a los ponteños del Salerm Puente Genil B, lo mas importantes es que han subido a segundos de grupo, 5 puntos por debajo del primero y otros tantos sobre el tercero, los ponteños.

C.D. Apedem 1- 0 Salerm Cosmetics Puente Genil F.C.

C.D. Apedem

Titulares: Carlos Repiso López, Felipe Montero Salas, Javier Albornoz Hidalgo, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Alejandro Hierro Ramírez, Eduardo Rueda Pérez, Juan Sánchez Zafra, Javier Ruz Mejías, José Nicolás González Domínguez, Alfredo Lorenzo Ordóñez,

Suplentes: Aaron Márquez Castro, Francisco José, Jurado García, Aaron Salado Sánchez, Lucas Hueso Priego, Javier Maciej Szczepanski Gacheywicz, Fernando Gómez Lorenzo y Álvaro Aguilar Pino.

Cuerpo Técnico

  • Del Campo: Alejandro Cerezo Fontaneda
  • Equipo: Fernando Bonilla Berlanga
  • Entrenador Rafael Garrido Alcaide

Tarjetas

  • 13´ Felipe Montero Salas
  • 71′ Ezequiel Salado Sánchez
  • 88´ Álvaro Aguilar Pino

Salerm Cosmetics Puente Genil F.C.

Titulares: John Audu Utoblo, Alfonso Caballero Muriel, Pedro Velasco Giráldez, Jesús Heredia Gálvez, Cristian De Austria Zamorano, Lacina Coulbaly, Mamour Ndour, Fernando Romero Ruz, Daniel Ríos Sánchez, José Manuel Luque Varo, Antonio Pajuelo Olomedo

Suplentes: Alejandro Baena Muriela, Francisco Jesús Marmolejo Polo, Javier Vielva Gómez, David Heredia Gálvez, Raúl Roldan Cecilia, Kouadio Franck Yao,

Cuerpo Técnico

  • Del. Equipo: Antonio Fuentes Rabaneda
  • Entrenador: Antonio Ángel Romero Luna
  • 2º Entrenador: Susso Soriba Kanuthe

Tarjetas

  • 85´ Jesús Heredia Gálvez
  • 87´ Lacina Coulbaly
  • 88´ David Heredia Gálvez

Árbitros Cabezas Aranda, Javier Oliva García. Jorge Morales Eslava Lorenzo

Goles

1 – 0 (18) José Nicolás González Domínguez

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Fútbol

Empate en el Apedem – CD Hinojosa que no satisface a nadie

Dic 22, 2025 Antonio Galán
Fútbol social

Sergio Urbano anuncia el inicio del expediente para conceder el título de Hijo Predilecto de Montilla a D. Francisco Polonio Luque “Paquillo Moreno”

Dic 3, 2025 Antonio Galán
Fútbol

El Real Betis Balompié solicita a Ángel Urbano López, prebenjamín del Apedem

Dic 2, 2025 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *