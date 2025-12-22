Empate en el Apedem – CD Hinojosa que no satisface a nadie

Un nuevo empate del Apedem Senior en un partido con escasas ocasiones de gol, donde el conjunto del CD Hinojosa salió en los primeros minutos con más intensidad y dispuso de varios acercamientos peligrosos a la portería de Carlos Repiso.

En el minuto 38, Lucas Hueso conseguiría el único tanto del CD Apedem en una contra por banda derecha donde Ezequiel filtra un pase al extremo Montillano y bate con un fuerte derechazo al portero visitante. Con el 1-0 nos marcharíamos al descanso .

En la segunda parte el CD Hinojosa dispuso en el minuto 51 de una contra por banda izquierda y el delantero es derribado en el área por Lucas Hueso decretando el árbitro Mario Juárez penalti. El conjunto de los pedroches igualaría el marcador que no se movería hasta el pitido final.

En los últimos minutos del encuentro los de Rafa Garrido intentaron el acercamiento a la portería de Jesús González con más corazón que juego. Pero el CD Hinojosa conseguía desbaratar una y otra vez las jugadas del conjunto Montillano.

Un nuevo empate, que no contenta a nadie donde el CD Hinojosa sale de los puestos de ascenso y el conjunto Montillano aún invicto en la competición se queda segundo a 5 puntos del CD HIGUERÓN que consiguió una nueva victoria en casa por 5-1 frente al CD PRIEGO CF.

Ahora viene el parón navideño y toca reflexionar y seguir trabajando para volver a la senda de la victoria tras dos jornadas consecutivas sin conseguir la victoria

David Córdoba