Emoción, reconocimiento y orgullo colectivo en la I Gala de Juventud y Deporte de Montemayor

PorAntonio Galán

Feb 1, 2026 #Peña Ciclista de Montemayor

El pasado viernes se celebró la I Gala de Juventud y Deporte de Montemayor donde entidades, personas y colectivos fueron reconocidos por su trayectoria y logros en el pasado 2025

El salón de actos de la Casa de la cultura colgó el cartel de aforo completo ante la gran acogida de esta primera edición nos confirma que era necesaria: una gala pensada para poner en valor el trabajo incansable de nuestras asociaciones juveniles y deportivas, verdaderos pilares sociales de nuestro pueblo.

Desde la Concejalía de Juventud, Infancia y Familias es un auténtico orgullo haber contribuido a que este reconocimiento sea una realidad y haber podido cerrar la gala con unas palabras que nacieron del corazón, desde la intención sincera de estar, acompañar y reconocer a quienes siempre están.

Gracias, de corazón, a todas las personas, colectivos y entidades que han hecho posible este acto, por su apoyo, implicación y compromiso. Gracias especialmente a las asociaciones, por la labor social que desarrolláis, por los valores y principios que transmitís cada día y por llevar el nombre de Montemayor por todos los rincones, haciéndonos sentir profundamente orgullosos de quienes sois y de lo que representáis.

Los homenajeados esta noche mágica han sido

  • D. Juan Luna – Artes Marciales Chinas de Montemayor
  • Junta directiva “Motoclub los Barreiros”
  • D. Antonio Gómez Mata – CD Atlético
  • D. Francisco Ángel Mata Carmona – Club Deportivo el Tranco.
  • Da. Laura Arroyo Jordán – Atletismo Montemayor.
  • D. Juan Antonio Moreno Díaz – Club Deportivo San Acacio.
  • D. Salvador Aguilar Campos – Peña Ciclista de Montemayor.
  • D. Juan Aragonés Porras – Motoclub Rotabastos.
  • D. Miguel Núñez Moreno – Veteranos de Montemayor.
  • OPIAM “ Soñar por la Infancia”
II Quedada off road de Montemayor

Y la noche del viernes, en Montemayor, quedó claro que cuando un pueblo camina unido, con valores, esfuerzo y corazón, siempre gana.

