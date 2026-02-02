El Team Grupo Serman corona el podium en la XI Subida de Canilla de Aceituno

Buen arranque de temporada para el Team Grupo Serman de Cabra que consigue de la mano del ciclista Nicolás de Armas Martínez el primer pódium de la temporada con tercer puesto para el equipo andaluz de Joaquín León en la primera carrera del año celebrada el domingo en la localidad de Canillas de

Aceituno.

Prueba corta y exigente que contó con más de doscientos participantes en diferentes categorías en la línea de salida. En una ascensión de nueve kilómetros estuvo listo y se pegó a la rueda de los corredores élites desde el inicio de la carrera terminando en el Top7 de la clasificación general. Por detrás de él entraban sus compañeros Carlos Tienda, Sergio Soler, Rubén Cepeda, Juan Silva y Roberto Rodríguez todos ellos en el top 10 de su categoría.

El resto de compañeros de equipo tuvieron una destacada actuación. Resaltar el buen debut de Oscar Trujillo y Dani Calvente con un top 11 y top 13 respectivamente.