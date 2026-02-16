La Copa de España de Ciclismo Junior 2026 marcará el arranque a nivel nacional del Team Grupo Serman

El equipo ciclista junior Team Grupo Serman afronta este sábado 21 en Don Benito el inicio de la Copa de España de Ciclismo Junior 2026, uno de los calendarios más exigentes y prestigiosos del ciclismo formativo nacional.

Tras varios meses de preparación, concentraciones, la escuadra andaluza junior llega a esta primera cita con ilusión, ambición y el objetivo de consolidarse entre los equipos más competitivos del panorama nacional. La Copa de España representa una oportunidad clave para medir el rendimiento del equipo frente a las mejores estructuras del país y continuar con el desarrollo deportivo de sus corredores.

El director deportivo, Joaquín León, destaca que “el equipo ha trabajado muy bien durante la pretemporada, pero que el mal tiempo tras las lluvias de estas últimas semanas hacen que los corredores lleguen con ganas de competir y demostrar el potencial que tenemos. Nuestro objetivo principal es seguir creciendo como grupo y luchar por estar presentes en carrera”.

La plantilla para esta primera prueba estará formada por:

Carlos Tienda

Nicolás de Armas

Rubén Cepeda

Juan Silva

Sergio Soler

Daniel Calvente

El domingo día 22 el Team Grupo Serman estará presente en la «I Cronoescalada La Iruela Capital de la Montaña» valedera para el circuito provincial de carretera de Jaén el equipo contará además con el apoyo de todo el staff técnico y patrocinadores, cuyo respaldo resulta fundamental para afrontar un calendario exigente y de alto nivel competitivo.

La primera prueba de la Copa de España en Don Benito marcará el punto de partida de una temporada que se presenta intensa y emocionante, donde el Team Grupo Serman buscará protagonismo en las distintas citas del calendario nacional.