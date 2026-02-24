Montilla Abierta

Gran recuperación anímica para Team Grupo Serman

PorAntonio Galán

Feb 24, 2026 #Team Grupo Serman

La Copa de España en Don Benito dejó un sabor amargo para el equipo, que vio cómo sus opciones de victoria se esfumaban tras una caída masiva que condicionó por completo la prueba. El accidente, inesperado y desafortunado, impidió luchar por los puestos de honor pese al buen trabajo realizado hasta ese momento.
Aun así cuatro de nuestros corredores terminaron pese a las raspaduras, averías mecánicas etc…desmostrando la raza de la que están forjados.

Sin embargo, lejos de venirse abajo, los corredores supieron rehacerse y afrontar ya que en siguiente jornada con determinación y espíritu competitivo. En la prueba celebrada el domingo en la Iruela, el equipo mostró su verdadero potencial y firmó una actuación brillante.

El resultado no pudo ser mejor: primer, segundo y tercer puesto en la clasificación final, un triplete que compensa la mala fortuna del día anterior y demuestra la calidad y el compromiso del grupo.

  1. Dario Rodríguez
  2. Antonio Galán
  3. Manuel Escalona

Una jornada memorable que confirma que, incluso tras los contratiempos, la perseverancia tiene recompensa, así es el ciclismo y ya va calando la idea de que jamas nos rendimos.

El Team Grupo Serman ya espera su tradicional prueba del día de Andalucia donde en esta décimo tercera edición homenajea a Pedro Jiménez Fernández.

