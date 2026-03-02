Espectacular doblete del Team Grupo Serman  este fin de semana

El Team Grupo Serman ha protagonizado un fin de semana inolvidable al conseguir un brillante doblete de victorias en las jornadas del sábado y domingo, demostrando el excelente estado de forma y la ambición del conjunto en esta fase de la temporada.

El sábado, en la carrera de casa en el Trofeo Pedro Jiménez Fernández el equipo se alzó en podium en el primer y tercer puesto de la mano de Nico de Armas y Carlos Tienfa respectivamente, realizando una actuación impecable, controlando la carrera con inteligencia táctica y mostrando una gran solidez colectiva. Tras un trabajo constante durante toda la prueba, el corredor del Team Grupo Serman Junior logró imponerse con autoridad en los metros finales, culminando el esfuerzo del equipo con una merecida victoria.

Lejos de conformarse, el domingo en la Subida a Totalan el corredor Nico de Armas volvió a exhibir su fortaleza. En una carrera exigente y muy disputada, supo responder a los ataques y volvió a ser protagonista en el desenlace final. El resultado fue un nuevo primer puesto que sellaba un fin de semana perfecto para la formación junior.

Desde la dirección deportiva Joaquin León destacó el compromiso y la madurez competitiva del bloque:

“Este doblete confirma el gran trabajo que están realizando nuestros corredores. Compiten con personalidad, disciplina y un enorme espíritu de equipo. Estamos muy orgullosos de su evolución.”

Con estos resultados, el Team Grupo Serman Junior refuerza la moral y afronta las próximas competiciones con confianza y ambición.