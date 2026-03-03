Victor Grande y Nicky Healy ganan la última etapa y la general de la Algarve Bike Challenge



Por equipos la etapa ha sido para Alejandro Jiménez y Dani Macho, aunque no le ha servido para ganar la general, algo que si consiguieron en categoría femenina Celina Carpinteiro y Ada Xinxo..

La decimotercera edición de la Algarve Bike Challenge 2026 ha concluido consolidándose como un evento de referencia internacional, reuniendo a más de 1.100 participantes de 21 nacionalidades. Durante tres jornadas, la vertiente este del Algarve portugués se ha transformado en el epicentro del mountain bike, fusionando la alta competición con una experiencia turística de primer nivel en la histórica ciudad de Tavira, conocida como la “Venecia del Algarve”.

La etapa final, que transcurrió por el área del Barrocal, ofreció un trazado más sinuoso y técnico que la jornada reina del sábado. En esta orografía, que premia la destreza sobre los pedales, destacaron Víctor Grande y el exciclista profesional Luis Ángel Maté “El Lince”. Ambos rodaron juntos hasta la meta, sellando una victoria que otorgó a Grande el triunfo tanto de la etapa como de la clasificación general individual. La tercera posición del día fue para el luso Diogo Graça, a 1 minuto y 28 segundos de la cabeza.

En la clasificación definitiva, la general masculina coronó a Víctor Grande, seguido a tan solo 24 segundos por Luis Ángel Maté y, en tercer lugar, el austriaco Wolfgang «Wolfi», a 1 minuto y 58 segundos.

En la categoría femenina, el dominio de la británica Nicky Healy fue absoluto durante todo el fin de semana. Healy se impuso nuevamente en la última etapa, seguida por la española Isabel Rodríguez a 41 minutos y 4 segundos, y por Ana Sánchez en tercer lugar. La clasificación general confirmó el liderato de Healy, escoltada en el podio final por Isabel Rodríguez a 1h 18’ 57” y Sonia Rosendo a 1h 36’ 31”.

“Tres días de puro mountain bike en un entorno idílico”

La competición por equipos, esencia de esta prueba, dejó momentos de gran intensidad. La última etapa masculina fue para el dúo formado por Alejandro Jiménez y Dani Macho, quienes aventajaron en apenas 2 segundos a Pablo Guerrero y Juan Ortiz en un final de etapa muy disputado. No obstante, la general por equipos fue para la pareja Guerrero-Ortiz, con una renta de 9 minutos y 1 segundo sobre Jiménez y Macho, y 12 minutos y 45 segundos sobre los hermanos Francisco y José Bonaño, terceros.

En féminas por equipos, la victoria de etapa y de la general fue para el sólido dúo hispanoportugués de Celina Carpinteiro y Ada Xinxó. En la jornada final aventajaron en 27 minutos a las portuguesas Marlene Costa y Andreia Freitas, quienes también ocuparon el segundo cajón de la general. El tercer puesto definitivo fue para las británicas Eleanor Williams y Louise Hanley.

Un motor económico y turístico contra la estacionalidad

Más allá de lo deportivo, la Algarve Bike Challenge se reafirma como un motor contra la estacionalidad turística, con un impacto económico estimado en la región cercano al millón de euros. La organización, a cargo del BTT Clube Conceição de Faro, ha diseñado una experiencia premium que incluye alojamiento en hoteles de cuatro estrellas y servicios exclusivos para los corredores.

La prueba no solo ha retado a los atletas con el prólogo nocturno en el casco histórico de Tavira o las subidas a la Sierra del Caldeirão, sino que ha ofrecido a acompañantes un programa cultural con visitas a museos y castillos, proyectando la imagen del Algarve como un destino deportivo y natural de excelencia mundial.