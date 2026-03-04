Un tercer triunfo consecutivo en Andalucía Bike Race logrado por Fischer y Peretti (Extremadura-Ecopilas) les pone en bandeja el título final

La quinta etapa en Andalucía Bike Race by Garmin(SHC) ha vuelto a encumbrar a las corredoras del equipo Extremadura-Ecopilas, Natalia Fischer Eguskiza y Claudia Peretti esta vez en tierras cordobesas donde han logrado su tercer triunfo de manera consecutiva que las deja a las puertas de inscribir su nombre en el palmarés de esta carrera de primer nivel mundial.

La primera de las etapas con salida y llegada a Córdoba, la Škoda Super Stage, era la etapa reina de la edición con 71 kilómetros y 1400 metros de desnivel, la etapa más dura y exigente de esta edición donde las chicas del Extremadura-Ecopilas han vuelto a demostrar por qué son las más fuertes de la carrera.

Este tercer triunfo las deja a un paso de sentenciar la categoría de Elite Women, a pesar de una caída sufrida por Claudia Peretti, afortunadamente sin consecuencias, que les ha llevado a realizar una nueva exhibición sobre todo en la primera parte del trazado, donde ambas impusieron un ritmo muy alto que las llevó a levantar otra vez los brazos en solitario en Córdoba, con un tiempo de más de 3 horas y 11 minutos, por delante de Kortekaas y Calderón, segundas, y Morath y Mairhofer, terceras, pero aumentando su diferencia en la general sobre las segundas clasificadas cuya diferencia ahora sobrepasa los 10 y 16 minutos respectivamente. Sólo les queda un asalto para hacer historia con Extremadura-Ecopilas UCI MTB.

CLASIFICACIÓN ETAPA 5 (reina)

1ª Fischer-Peretti (Extremadura-Ecopilas) 3:11’39»

2ª Kortekas-Calderón 3:15’30»

3ª Morath-Mairhofer 3:16’04»

GENERAL (A FALTA DE UNA ETAPA)

1ª Fischer-Peretti (Extremadura-Ecopilas) 9:13’17»

2ª Morath-Mairhofer 9:23’34»

3ª Kortekas-Calderón 9:29’39»