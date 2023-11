CTA se presenta las elecciones sindicales de Monsecor con el mismo espíritu y mas experiencia que el 2019

Mucho ha ocurrido y muchos cambios han acontecido desde que aquel 28 de Agosto de 2019 cuando se proclamó el sindicato CTA ganador por amplísima mayoría, CTA 7 representantes y el Grupo No Sindicado 2 en el Comité de Empresa, en las elecciones sindicales de Monsecor.

Desde entonces huelgas, manifestaciones, persecución y muchos, muchos juicios ganados es el currículo agridulce que puede presentar con orgullo el sindicato CTA.

Desde el mismo sindicato han querido recordar a los trabajadores viejos y nuevos lo mucho hecho para actualizar y normalizar las relaciones y derechos laborales de los trabajadores de la ayuda a domicilio.

Salario y jornada

Se tenía que trabajar una jornada anual de 1.800 horas, AHORA 1.755 horas.

Salario base a jornada completa 755,11€/mes, AHORA 1.090,60€/mes. (Se han conseguido 3 subidas salariales desde 2020)

Antigüedad

Solo se reconocía y se cobraba un trienio a 22,65 €/mes. (daba igual los años que llevaras trabajando), AHORA Se reconocen TODOS LOS TRIENIOS que se tengan trabajados y se paga cada uno de ellos a 20,76€ (a jornada completa).

Prorrateo de pagas extras

Al tener un S.B. y una antigüedad menor que lo que marcaba la ley, el prorrateo era menor, era a jornada completa 129,62€, AHORA 185,23€ al mes jornada completa (con una antigüedad).

Plus de festivos y domingos

40€ a jornada completa, pero solo se cobraba una sola vez al mes, trabajaras los festivos que trabajaras en el mismo mes, AHORA 20,73€ por cada domingo y por cada festivo trabajado al mes. Plus de festivos especiales (25 de diciembre y 1 de enero) de 36,14€ por festivo trabajado.

Pluses de transporte y de asistencia: servían para engrosar la nómina, pero no cotizaban a la Seguridad Social, (con lo cual, ante una incapacidad temporal, prestación por desempleo y futura jubilación, se cobraba menos).

Vacaciones

Empezaban en fin de semana, festivos o descansos, algo ilegal, perdiendo 2 días por quincena. AHORA SI TENEMOS, 15 días completos, sin contar, domingos, festivos y días de descanso, por eso, en algunos casos, se pueden ganar hasta 2 días de vacaciones por quincena.

Descansos

No se respetaban las 12 horas de descanso entre una jornadas y no existía el descanso intersemanal de 36 horas ni los 4 días de libre disposición. No teníamos permiso pagado y contado como trabajado, para acompañar a nuestros hijos al médico. AHORA estamos consiguiendo que se respeten las 12 horas entre una jornada y otra, las 36 horas de descanso intersemanal y 4 días de libre disposición al año, que podemos disfrutarlos hasta el 15 de enero del siguiente año.

No teníamos permisos pagados y contados como trabajados, para revisiones prenatales y técnicas de preparación al parto, ni horas de lactancia. Teníamos solo 2 días por nacimiento, adopción, enfermedad grave, intervención quirúrgica con hospitalización, fallecimiento de un familiar hasta 29 grado de parentesco entre otras cosas y se contaban todos los días, aunque cayese en fin de semana (se contaban en días naturales).

AHORA Tenemos hasta 3 veces al año pagado y contado como tiempo trabajado, para acompañar a nuestro hijo al médico.

Tenemos el tiempo indispensable para revisiones prenatales y técnicas de preparación al parto, pagado y contado como tiempo trabajado. Tenemos permiso de lactancia de 1h diaria hasta que el bebe cumpla 12 meses, con la opción de poderlo acumular para disfrutarlo de forma continuada, pagado y contado como tiempo trabajado. Tenemos 3 días por fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización de cónyuge o pareja de hecho y parientes hasta 2º de parentesco. Y 2 días más, si no hay ingreso, pero necesita reposo domiciliario. (Se cuentan en Días laborables).

Antes no había ningún tipo de información acerca de nuestros derechos, AHORA las/los trabajadores están informados y representados gracias a CTA.