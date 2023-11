La Fiesta de la Cruz en peligro

Tras una primera asamblea con extremadamente reducida presencia de vecinos, la Asociación de Vecinos La Silera convoca una Asamblea de Vecinos ante el agotamiento propio de la junta actual.

En una nota remitida a los vecinos, la propia asociación declara como el pasado 3 de noviembre tuvo lugar la Asamblea de la Asociación de vecinos para, entre otros asuntos, renovar la Junta de directiva.

Desgraciadamente, la asistencia a esta Asamblea fue extremadamente reducida, tomándose como compromiso comunicar y difundir esta situación a los vecinos y vecinas y volver a celebrar el viernes 1 de diciembre a las 20:00 horas, una nueva Asamblea para elegir a nuevos miembros que animen y pongan en marcha las actividades que, como cada año, se desarrollan en el barrio.

Desde la Junta directiva piden la asistencia a dicha Asamblea porque está en juego el futuro de nuestra Asociación y la organización y desarrollo de algo tan nuestro como es «La Fiesta de la Cruz«, así como el cauce adecuado para hacer llegar las deman-das del barrio a nuestro Ayuntamiento.

En caso de que no pueda renovarse la Junta Directiva y no haya apoyo y colaboración de los vecinos y vecinas, la asociación quedaría suspendida y se comunicaría al Ayuntamiento que no hay disponibilidad por nuestra parte para organizar la próxima Fiesta de la Cruz.