Casanueva exige al Gobierno información del estado real de las infraestructuras ferroviarias en Córdoba

La senadora del Partido Popular de Córdoba Cristina Casanueva, que ha comparecido junto a la senadora Lorena Guerra, ha exigido al Gobierno de Sánchez y Montero información del estado real de las infraestructuras ferroviarias en la provincia de Córdoba.

“Han pasado unas semanas desde la tragedia ferroviaria de Adamuz, y seguimos teniendo muy presentes a las víctimas y a sus familias, a los que queremos transmitir todo nuestro respeto y cariño”, ha dicho. “Reiteramos nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que ayudaron: equipos de emergencia, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, profesionales públicos, y tantos ciudadanos que desde la responsabilidad han estado a la altura de nuestra provincia y de Andalucía”.

Incide en que “nuestra prioridad se centra en que los afectados en el accidente de Adamuz sepan la verdad de lo que pasó y que no vuelva a ocurrir”. “Las familias han pedido saber la verdad. Y reclamar la verdad, es nuestra forma de acompañar a quienes han sufrido esto, porque sin verdad no hay responsabilidad, y sin responsabilidades se pierde la confianza en las instituciones”.

Asegura que Andalucía y Córdoba llevan demasiado tiempo soportando la falta de inversiones y el deterioro del mantenimiento en las infraestructuras ferroviarias que dependen del Gobierno de Sánchez y Montero. Eso está suponiendo un grave perjuicio económico, social y reputacional, ya que está limitando las conexiones ferroviarias de miles de personas que las usan por trabajo y por turismo. “Hay miedo a coger el tren”.

Recuerda que esa falta de inversión y mantenimiento no solo lo dice el PP. Los maquinistas, los profesionales del sector y los usuarios del tren han venido alertando de esta situación. También desde el Gobierno andaluz se ha venido reclamando de manera reiterada una revisión del mapa ferroviario, tanto en la alta velocidad, la media distancia y las cercanías. “Así lo aprobamos en una moción en el Senado en 2024”, asegura.

Andalucía tiene un enorme déficit en infraestructuras ferroviarias, y eso está dificultando la movilidad de los ciudadanos incluso dentro de Andalucía, sostiene. “Nos preocupa la alta velocidad, la media distancia y el tren proximidad que diariamente utilizan miles de cordobeses para ir trabajar y a estudiar, hacia Sevilla, Rabanales y hacia Jaén, donde en solo dos años se han duplicado las limitaciones de velocidad de 37 a 67, y hay tramos donde la velocidad es de 20 km\h en nuestra provincia por el estado de la vía”, asegura.

Recuerda que los senadores del PP de Córdoba han reclamado de forma reiterada información sobre limitaciones de velocidad en alta velocidad, media distancia y proximidad; la puesta en marcha de trenes nuevos; la antigüedad de los que están en servicio; las auscultaciones, mantenimientos, información sobre retrasos; problemas con las bonificaciones por familia numerosa en los bonos; las obras y puesta en marcha de nuevos servicios ferroviarios. “Incluso en dos ocasiones avisamos de la necesidad de tomar en cuenta las reclamaciones de los maquinistas de reducir la velocidad por el mal estado de las vías”, dice y añade, “nunca esperamos que fuese en nuestra provincia”.

Ha criticado la respuesta del Gobierno de Sánchez y Montero en estos años con “constante falta de transparencia en la información solicitada y ninguneo a las peticiones de los maquinistas”.

Tras la tragedia de Adamuz, el PP ha registrado una batería de iniciativas en el Senado con más de 150 preguntas, la reprobado y petición de dimisión del ministro Óscar Puente, “y llevaremos a este próximo pleno del 18 de febrero, la creación de una comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España”, asegura.

Queremos información sobre la realidad del estado de las infraestructuras en la provincia de Córdoba, para lo que pedimos una auditoría. Queremos saber, cuánto dinero del que ha prometido el Ministerio a los sindicatos para parar la huelga se va a destinar a la provincia de Córdoba. Queremos saber cuántos y cuándo, los trenes nuevos que compró el Gobierno de España y los trenes de auscultación prestarán servicio en nuestra provincia, afirma Casanueva.

Exigimos respuestas, explicaciones e información seria y rigurosa. Queremos que la investigación de lo sucedido en Adamuz sea completa, transparente y creíble, para que se tomen las medidas necesarias para evitar accidentes. “La seguridad de los cordobeses que usan el tren es lo primero”.