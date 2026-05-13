Datos para la jornada de reflexión

El próximo día 17 todos los andaluces tenemos una cita con las urnas, es nuestro día, es cuando elegimos a nuestros representantes en el Parlamento andaluz y les damos todo el poder para que sean ellos, no nosotros, los que elijan a nuestro próximo presidente, porque sea quien sea, deberá serlo para todos.

Ante la única decisión que esta democracia imperfecta nos permite tomar, al menos deberíamos dedicar un poco de nuestro tiempo a reflexionar sobre datos ciertos que nos ayuden a decidir.

El presidente Juanma Moreno tomó posesión de su cargo por primera vez el 19 de enero de 2019, han pasado 7 años, por tanto, ya no cabe culpar de los malos resultados a la herencia recibida y si creo interesante comparar con otras comunidades.

Sanidad:

La media nacional para ser atendido en Atención Primaria es de 9,15 días, en Andalucía tenemos una media de 11,16, es el peor dato de España.

La media nacional para una primera visita al especialista es de 118 días, en Andalucía vuelve a ser la peor con 136 días.

El tiempo de espera para cirugía, la media nacional está en 121 días, Andalucía vuelve a ser la peor con 169 días.

Dependencia:

La ley de Dependencia establece un plazo máximo de 180 días que solamente es cumplida por Ceuta y Melilla, Castilla y León, País Vasco, Castilla La Mancha y Navarra. La media nacional está en 341 días, el peor dato lo aporta Murcia con 563 días, seguido de Canarias con 535 y Andalucía con 496 días, casi el triple del límite legal.

Desempleo:

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de paro en Andalucía es de 14,66% frente a la media nacional que es de 10,83%, Andalucía suele estar entre las tres peores Comunidades en tasa de desempleo. La cifra total de desempleados supera los 550.000 andaluces.

Producto Interior Bruto (PIB):

Andalucía es la tercera economía del país solo superada por Cataluña y Madrid y en el año 2026 se espera un crecimiento del 2,4 % frente al 2,1 de España

Pero si miramos al PIB per cápita (por habitante) en Andalucía es de 21.900€ frente a la media nacional de 30.300€, lo que significa que es un 27% inferior.

Aunque Andalucía crece «más rápido» que la media en 2026, el ritmo de convergencia es lento. Para alcanzar la media nacional en PIB per cápita, necesitaría mantener este diferencial de crecimiento durante más de una década.

Si otros pueden tener mejores datos, ¿Por qué no aspirar en nuestra tierra a superarlos?

Por eso, y aunque personalmente me parezca que un voto cada 4 años es muy poca cosa, como ciudadano, es muy importante pensar bien a quien le doy esa papeleta del voto.

La cuestión, es que cada cual acierte o se equivoque por sí mismo, por una valoración equivocada de sus ideas o intereses y no por seguir a ciegas lo que le cuenten los demás y a poco que pensemos nos daremos cuenta de cada uno de nosotros tiene sus propios intereses, muchos coincidimos, pero difícilmente todos coincidimos en todas las cosas que nos gustan o nos interesan, esa es la grandeza de la Democracia saber convivir los diferentes.

Entiendo que aquel que no necesita las prestaciones del estado por su riqueza, su interés se base en la bajada de impuestos para incrementar su riqueza, lo que me cuesta entender es que un joven que ha nacido en un Hospital Público, que se ha formado en colegios, institutos y universidades públicas, que tiene que seguir viviendo en casa de su padres porque no se puede independizar, que de vez en cuando ha cobrado el subsidio de desempleo, que no puede plantearse crear una familia con su novia o novio aunque le gustaría, piense lo mismo que el que pegó el pelotazo y se fue a Andorra o Abu Dabi, ese joven necesita que el estado le ayude a hacer realidad sus anhelos, mediante ayudas a la vivienda, al empleo, cuando esté desempleado y otras muchas cosas y todo eso se paga con impuestos.

Entiendo que suelte su frustración gritando “Perro Sanxe, hijo de puta” porque es quien gobierna y no ha resuelto sus problemas, pero además de eso, tendrá que pensar que su madre, que está en tratamiento médico o le hicieron una mamografía, le han dado cita para dentro de un año, si es que no se ha perdido, que su abuelo que ya “chochea”, lleva esperando la valoración de Dependencia más de año y medio y que solo con su pensión no llega a para que esté bien atendido en el Centro de día. Deberá pensar que esos problemas de salud, de dependencia o de Formación Profesional no dependen de “Perro Sanxe”, sino de quien gobierna nuestra Comunidad Autónoma.

Si el único poder que tenemos como ciudadanos es nuestro voto, lo razonable es pensarlo bien, tratar de entender lo que nos proponen los distintos partidos, recordar que hacen cuando están en el poder, ninguno cumple sus promesas del todo, pero tratar de ver si muestran o no la intención de cumplirlas desde el gobierno o desde la oposición, a los que gobiernan, ver como gestionan nuestros impuestos para darnos más y mejores servicios públicos. Ver que, si alguien de un partido mete la mano en la caja, sean los de su propio partido los primeros en echarlo o si, por el contrario, lo protegen, si nos hablan de las cosas que nos preocupan y nos interesan a cada uno de nosotros y no de lo malos que son sus adversarios políticos, nosotros también estamos hasta el gorro de algún colega y no nos pasamos la vida justificando lo que no hacemos culpando al colega.

Don Antonio Machado, el gran poeta sevillano, decía hace más de 100 años, «En España, lo mejor es el pueblo. Por eso, cuando la patria peligra, los señoritos la invocan y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva.»

Seamos pueblo, seamos conscientes de la clase social de cada cual, la mayoría somos clases medias y trabajadoras, es decir, el pueblo.

A los otros, a los señoritos de Machado, que todavía quedan muchos y otros muchos que no son nada, pero creen que llegarán a señoritos, les diría, no seáis ingenuos, los privilegios siempre son para unos pocos, los derechos son para todos.

Reflexionar, pensar en vuestros intereses.

Ángel Diez de Miguel

Reflexiones desde la higuera