El programa Emplea 2026 cuenta con ayudas a empresas para fomentar la contratación de mujeres vulnerables

La Diputación de Córdoba abre un nueva edición del programa Emplea 2026, una iniciativa que ofrece ayudas económicas a empresas y entidades privadas para fomentar la contratación de mujeres vulnerables -incluyendo a víctimas de violencia de género, desempleadas de larga duración, mayores de 45 años y mujeres con discapacidad o cargas familiares- y que cuenta con un presupuesto de 250.000 euros.

Así lo ha explicado la delgada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, quien ha explicado que “el incentivo para las empresas será de 6.750 euros por cada contrato indefinido formalizado durante el año 2026, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026”.

Moreno ha recordado que “las mujeres continúan enfrentándose a mayores obstáculos para acceder al empleo por cuenta ajena, así como para emprender y consolidar iniciativas de trabajo autónomo. A ello se suman tasas más elevadas de temporalidad y parcialidad laboral, una menor presencia en puestos de responsabilidad y diferencias salariales desfavorables respecto a los hombres”.

En este contexto, esta convocatoria, ha apostillado la delegada provincial, pretende “facilitar el acceso de mujeres en situación de vulnerabilidad social a un trabajo digno, porque el empleo es una herramienta fundamental de inclusión social. Contar con un empleo no sólo aporta autonomía económica y acceso a recursos, sino que también fortalece la autoestima, el reconocimiento social y la participación activa en la comunidad”.

“El programa Emplea 2026 tiene como eje central la inserción sociolaboral y la mejora de la empleabilidad de mujeres que enfrentan barreras significativas para acceder a un trabajo. Una iniciativa que busca no sólo la contratación, sino también el mantenimiento en el puesto de trabajo de colectivos en situación de clara desventaja”, ha recalcado la responsable del Área.

En este sentido, Moreno ha continuado asegurando que “este objetivo se consigue gracias al esfuerzo conjunto entre la administración pública y el sector privado, que permite, promover la empleabilidad de las mujeres que enfrentan mayores barreras estructurales en la provincia”.

“Las entidades interesadas deben gestionar sus solicitudes de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de Córdoba, en los plazos establecidos, y, además, podrán dirigirse para cualquier duda al Departamento de Igualdad, a través de igualdad@dipucordoba.es”, ha concluido la delegada provincial.