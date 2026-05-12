Antes de viajar, hay que conocer con detalle qué limitaciones tiene un seguro de viaje

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía recomienda a las personas consumidoras que, antes de iniciar un viaje, valoren la contratación de un seguro que cubra posibles imprevistos, especialmente cuando se trate de desplazamientos internacionales o viajes de larga duración. Este tipo de pólizas puede evitar importantes gastos económicos y facilitar la gestión de incidencias durante el viaje.

Los seguros de viaje pueden utilizarse en múltiples situaciones, entre las que destacan la asistencia sanitaria por enfermedad o accidente, la cancelación del viaje por causas justificadas, la interrupción del mismo, la pérdida, robo o daño del equipaje, o los retrasos y cancelaciones en los transportes (por ejemplo, por overbooking). También pueden incluir coberturas adicionales como responsabilidad civil, asistencia jurídica o repatriación.

Entre los seguros más habituales, por ejemplo, al contratar un viaje con una agencia, se encuentran los seguros de cancelación. Permiten recuperar los importes abonados si el viaje no puede realizarse por causas previstas en la póliza, como enfermedad, accidente, fallecimiento de un familiar o motivos laborales. También existen pólizas combinadas que integran varias coberturas, así como seguros específicos para actividades concretas, como deportes de riesgo o viajes de estudios.

No obstante, Consumo advierte de la importancia de revisar detenidamente las condiciones del seguro antes de su contratación. Es fundamental conocer con detalle qué supuestos están cubiertos, y especialmente cuáles son las limitaciones, es decir, qué casos quedan excluidos, ya que muchas pólizas no incluyen determinadas situaciones, como enfermedades preexistentes, incidencias derivadas del consumo de alcohol o drogas, o la práctica de actividades consideradas de riesgo si no se contratan coberturas específicas.

Asimismo, es importante prestar atención a los límites económicos de las coberturas, las franquicias (cantidad que debe asumir la persona asegurada) y los procedimientos para comunicar un siniestro. En muchos casos, es obligatorio contactar previamente con la entidad aseguradora antes de recibir asistencia, especialmente en el extranjero, para garantizar que los gastos sean cubiertos.

La Dirección General de Consumo recomienda también conservar toda la documentación relacionada con el seguro y el viaje (contrato, justificantes de pago, facturas o informes médicos), ya que será necesaria para tramitar cualquier reclamación. Además, aconseja verificar los teléfonos de contacto de la aseguradora y llevarlos accesibles durante el viaje.

Finalmente, se recuerda que la contratación de seguros debe realizarse a través de canales fiables, prestando especial atención si se formaliza por internet, y que las personas consumidoras tienen derecho a recibir información clara, comprensible y suficiente antes de contratar. Una elección informada permite viajar con mayor tranquilidad y seguridad ante posibles imprevistos.