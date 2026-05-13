Abierto el plazo para la subsanación de documentación de la Convocatoria de Ayudas a la Natalidad y/o Adopción 2026

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, ha informado de la primera resolución de la Convocatoria de Ayudas a la Natalidad y/o Adopción 2026 de la Diputación de Córdoba, “una convocatoria que se ha consolidado como medida de apoyo real a las familias de nuestros pueblos”.

Así se ha expresado la responsable del Área, quien ha recordado que “es la tercera edición que hacemos de estas ayudas dirigidas a familias residentes en núcleos poblaciones de menos de 50.000 habitantes con una aportación de 600 euros por nacimiento y/o adopción y ampliable según el número de hijos en caso de parto o adopción múltiple”.

Siles ha recordado que “para este año la Diputación cuenta con un presupuesto inicial de un millón de euros con el objetivo de facilitar ese apoyo económico y hacerlo de una manera mucho más ágil, sencilla y con menos trámites, algo que se va mejorando en las convocatorias que año a año van saliendo.

En esta primera resolución provisional y parcial, que abarca desde que se abrió el plazo el 27 de marzo hasta el 30 de abril, “se han presentado 564 solicitudes, lo que nos demuestra la importante acogida de esta convocatoria, y de estas solicitudes, 330 han sido admitidas porque reúnen todos los requisitos y se excluyen 234, de las que 212 tienen que subsanar documentación y 22 no son subsanables”, ha señalado.

La delegada de Presidencia ha anunciado que “a partir de mañana las personas que tienen que subsanar documentación cuentan con 10 días hábiles para hacerlo. Para ello, recibirán en sus correos desde la dirección no_responda@dipucordoba.es un enlace a través del cual, y mediante previa identificación electrónica, podrá incorporar la documentación a subsanar. El plazo para subsanar será del 12 al 25 de mayo”.

Con respecto al tipo de incidencias más frecuentes, Silas ha destacado que “la mayoría son debido a la no aportación del documento CERMECO, el Certificado de Empadronamiento y Convivencia que emiten los ayuntamientos, y en segundo lugar al certificado de titularidad de la cuenta bancaria, que ha de tener una antigüedad máxima de seis meses”.

La delegada provincial ha recordado que “toda la tramitación se debe realizar de manera telemática a través de la sede electrónica mediante el tramitador habilitado al efecto. No obstante, se facilitará ayuda a las personas que tengan dificultades a través de la red de Puntos Vuela, espacios públicos y gratuitos donde pueden obtener ayuda”.

Las solicitudes para optar a estas ayudas a la natalidad y/o adopción se pueden presentar hasta el 10 de noviembre de 2026 y el importe de la asignación para cada beneficiario es de 600 euros (en caso de parto o adopción múltiple se multiplica por el número de hijos). Estas ayudas económicas van dirigidas a personas físicas residentes en todos los municipios de la provincia, excepto la capital, con una antigüedad de al menos un año y siempre que el nacimiento del hijo/a se haya producido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026 (ambos inclusive).

Hasta el fin del plazo de la convocatoria se irán dando a conocer resoluciones parciales con objeto de no demorar el pago de las ayudas. Así, las ayudas correspondientes a esta primera resolución parcial se pagarán a las familias en el mes de junio.