Empleo lanza una nueva edición de ALMA Andalucía dirigido a mujeres jóvenes vulnerables

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha lanzado una nueva convocatoria (https://lajunta.es/6ehgh) de la iniciativa ALMA Andalucía, un programa destinado a impulsar la empleabilidad y las oportunidades formativas de jóvenes andaluces en situación de vulnerabilidad que ni estudian ni trabajan. En esta ocasión la convocatoria se dirige a mujeres de entre 18 y 29 años, que ni estudien ni trabajen y, además, cuenten con una condición de vulnerabilidad, que va desde la baja educación al desempleo de larga duración.

El objetivo del programa, gestionado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), es rescatar talento juvenil que ha quedado al margen de los canales formales de inserción laboral y educativa, rompiendo la cronificación de situaciones de desigualdad o exclusión social. Para ello, además de actuaciones de formación, tutorización o acompañamiento psicológico, la iniciativa brinda una experiencia de aprendizaje relacionada con el trabajo en otro país miembro de la Unión Europea.

La convocatoria está dirigida a fundaciones, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro interesadas en implementar estos proyectos, itinerarios integrales de seis meses de duración, estructurados en tres fases obligatorias: preparación, movilidad y seguimiento. Los formularios de solicitud estarán disponibles hasta el próximo 8 de junio de 2026, en la Ventanilla Electrónica del SAE.

La iniciativa ALMA Andalucía está financiada por el Fondo Social Europeo Plus Andalucía 2021-2027, con una dotación total de 15,6 millones de euros desde la anterior convocatoria y hasta el próximo año. La presente convocatoria, dotada con más de 3 millones, permitirá la participación de unas 140 mujeres jóvenes aproximadamente.

Las entidades interesadas deberán presentar proyectos para grupos de entre 8 y 12 participantes con todas las fases del programa. La valoración de las solicitudes priorizará la experiencia previa de las entidades en trabajo con colectivos vulnerables, en proyectos de movilidad transnacional y/o en prácticas profesionales, para ofrecer garantías y seguridad en la gestión de la iniciativa. Asimismo, se priorizará el trabajo en el ámbito rural andaluz (municipios de hasta 20.000 habitantes) y la solvencia para identificar, contactar y seleccionar las personas que participen en el programa, especialmente aquellas que se encuentren más alejadas de los canales formales de integración social y donde la administración tiene más difícil el acceso y el impacto de sus políticas.

Durante la fase de preparación, de hasta 180 días de duración, las jóvenes recibirán formación, asesoramiento y orientación de forma intensiva en Andalucía, mediante conocimientos, habilidades y competencias a la vez que reforzarán su autoconocimiento, autoestima y autoconfianza. Sobre un diagnóstico situacional en el que se determina el punto de partida, en esta fase se elabora, para cada participante, un Plan individual de Aprendizaje y Desarrollo en el que se recoge todo el itinerario de activación e inclusión social de la joven participante conforme a sus necesidades y proyección personal. Esta fase cuenta también con un alto componente de acompañamiento tutorizado y orientación psicológica, destinados a trabajar la autoconfianza, la aptitud y la actitud para las siguientes fases.

La segunda fase, de movilidad transnacional, contempla estancia y prácticas profesionales no remuneradas en empresas o instituciones de otros estados miembros de la Unión Europea hasta de 10 semanas. Estas actuaciones cuentan con sesiones de formación complementaria y refuerzo lingüístico, así como acompañamiento continuo por parte de las entidades receptoras andaluzas.

Ya de vuelta en Andalucía, en la tercera fase de la iniciativa, de seguimiento, las jóvenes mantendrán un apoyo continuado de hasta 20 días hábiles en los que se reforzarán los aprendizajes adquiridos y se darán las orientaciones adecuadas para encaminarlos hacia la inserción laboral o la continuidad formativa. Esta fase ofrece a las participantes una nueva relación con los canales formales de la administración y sus programas y servicios, de forma que mantengan una relación positiva consigo mismas, con la sociedad y con el mercado laboral o el sistema educativo.

En este periodo, recibirán el acompañamiento y orientación, tanto técnica como psicológica precisas para consolidar las nuevas rutinas y enseñanzas adquiridas.

La iniciativa andaluza se enmarca en el programa europeo del mismo nombre ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve), que diseña para sus participantes planes individuales de aprendizaje y desarrollo con los que, con un acompañamiento exhaustivo y minucioso, adquirirán autoconfianza, habilidades y competencias tanto personales como profesionales y la suficiente autoestima y motivación para fomentar su reingreso social, laboral y educativo.

Jóvenes en situación de vulnerabilidad

Las personas beneficiarias del programa serán mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años que ni estudian ni trabajan, que estén inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el SAE y en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Además, para esta convocatoria, deben contar con alguna de las siguientes condiciones de vulnerabilidad: personas paradas de larga duración, migrantes, con baja cualificación, en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género o con discapacidad. Todo ello debe contar con el reconocimiento oficial en el registro correspondiente.

Actualmente, se está ejecutando en Andalucía una primera convocatoria de esta iniciativa, dinamizando hasta 314 personas en 10 entidades beneficiarias con una movilización de más de 6 millones de euros.