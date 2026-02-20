El PP denuncia el bloqueo de IU, PSOE y VOX para paliar los daños causados por el temporal

El Partido Popular ha denunciado hoy públicamente el rechazo de los grupos de la oposición en la Diputación de Córdoba —PSOE, Vox e Izquierda Unida— a la activación del plan extraordinario Diputación Invierte, dotado con más de 10,5 millones de euros para reparar daños ocasionados por los últimos temporales en la provincia.

Durante la rueda de prensa, la diputada provincial y concejal en Montilla, Auxiliadora Moreno, explicó que la propuesta se llevó al último pleno como medida urgente para atender infraestructuras dañadas, estabilizar taludes y evitar riesgos para la población en numerosos municipios afectados. Sin embargo, el paquete económico no salió adelante por el voto en contra de la oposición.

Auxiliadora Moreno, lamentó que la negativa respondiera a, “intereses políticos” y no a la necesidad real de los pueblos. “No hablamos de aprobar un presupuesto anual, sino de liberar fondos inmediatos para actuaciones urgentes que no pueden esperar”, señaló, subrayando que los equipos técnicos provinciales habían evaluado en tiempo récord pérdidas millonarias en distintos municipios.

Asimismo, criticó lo que calificó de “doble moral”, al asegurar que el mismo día en que se rechazaron las ayudas en la institución provincial, el Partido Socialista planteaba mociones en ayuntamientos solicitando medidas similares. En este sentido, reclamó explicaciones al portavoz socialista en la Diputación, Esteban Morales, y a la portavoz de IU, Irene Ríos.

Según explicó, el plan suponía un primer paquete económico para ganar tiempo mientras continuaban las negociaciones del presupuesto provincial, que permitiría ampliar posteriormente la inversión hasta superar los 20 millones de euros mediante la incorporación de remanentes.

El PP de Montilla pide responsabilidad para no perder recursos

Por su parte, la portavoz popular en el Ayuntamiento de Montilla, María José Tejada, reclamó al alcalde que intervenga ante su grupo político en la Diputación para desbloquear la situación.

El grupo municipal advirtió que la localidad necesita estas inversiones para reparar los daños ocasionados por los sucesivos temporales de las últimas semanas y continuar actuaciones prioritarias en infraestructuras. En este sentido, rechazó el argumento de que el plan se haya reducido, recordando que se trata de una cuantía inicial ampliable.

“El municipio no puede permitirse perder estos recursos mientras se trasladan mensajes que no se ajustan a la realidad”, señaló reclamando responsabilidad institucional para que Montilla reciba los fondos necesarios.