Los Premios Córdoba avanza en Igualdad 2026 reconocen a Lourdes del Pino Espejo

Anoche se celebró la entrega de Premios Córdoba avanza en Igualdad 2026, que alcanzan su tercera edición y con los que el PP cordobés celebra el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, que contó con la presencia del presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, junto a la vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP de Andalucía, Beatriz Jurado, entre otros miembros populares.

Con estos galardones el PP de Córdoba quiere reconocer la trayectoria de personas que han destacado por su aportación hacia la igualdad real entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito social.

En esta edición el PP cordobés ha querido reconocer a Patricia Gallego Navarro con el Premio Córdoba avanza en Igualdad 2026 al impulso empresarial, y a Lourdes del Pino Espejo con el Premio Córdoba avanza en Igualdad 2026 al compromiso social. Ambas mujeres han destacado en su aportación para alcanzar una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres con tesón, determinación y constancia, por un lado, en el sector industrial, turístico y empresarial cordobés, y por otro en el ámbito social y de los derechos humanos, en concreto en la atención a niños y personas con discapacidad.

En su intervención Adolfo Molina ha reconocido el trabajo de mujeres que, con su esfuerzo y compromiso, demuestran que la igualdad no es solo un objetivo, sino una práctica diaria. Y ha felicitado a Patricia Gallego y a Lourdes del Pino por su contribución a la igualdad real. “Sus trayectorias son un ejemplo para nuestra ciudad y nuestra provincia”, ha dicho. Desde el Partido Popular de Córdoba, ha asegurado Molina, creemos firmemente que la igualdad es un principio que debe acompañar todas nuestras políticas. Es un pilar fundamental en las administraciones donde gobierna el PP, y nuestro compromiso es seguir impulsando medidas que hagan realidad una Córdoba más justa e igualitaria.

Por su parte, Beatriz Jurado ha asegurado que la igualdad no se consigue con declaraciones ni con confrontación, sino con políticas útiles que cambian la vida cotidiana de las mujeres. “El presidente Juanma Moreno ha situado la igualdad como una prioridad estructural del Gobierno andaluz, como una política transversal que impregna el empleo, la educación, la conciliación, el mundo rural, la industria y la ciencia”.

En el modelo andaluz del PP la igualdad avanza cuando existen oportunidades reales. Por eso se ha impulsado el Proyecto de Igualdad y Liderazgo de las Mujeres Andaluzas, cuyo objetivo es fortalecer la autonomía económica, el talento y la presencia femenina en todos los ámbitos estratégicos de la sociedad, ha destacado.

“La igualdad no enfrenta a hombres y mujeres, sino que suma a toda la sociedad. Frente a modelos basados en la división o el conflicto, Andalucía ha optado por una igualdad integradora, basada en el diálogo, la estabilidad y la eficacia”, ha afirmado Jurado quien ha asegurado que se están impulsando políticas que se articulan en cinco grandes ejes: empleo, conciliación, formación, seguridad, y apoyo a la familia y al mundo rural.

Según la vicesecretaria, la estabilidad institucional ha permitido consolidar avances reales. No se trata de medidas aisladas, sino de un objetivo claro y sostenido en el tiempo que está dando resultados medibles como más empleo femenino, más emprendimiento, mayor presencia en sectores estratégicos y más corresponsabilidad.

En este 8 de marzo, nuestro mensaje es que la igualdad real se construye con hechos, con oportunidades y con políticas que generan autonomía. “Andalucía avanza porque apuesta por el liderazgo de sus mujeres”, ha concluido.