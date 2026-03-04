Los atrapados en Dubai se buscan la vida ante la inacción del Gobierno de España

Paco García y José Ángel son los encargados de dar la cara y voz a los 50 montillanos en Dubai por la guerra EEUU/Irán, en la que según el Ministerio de Exteriores, cifra en 30.000 el número de turistas españoles se han visto atrapados en Oriente Medio.

Si bien Paco García ha querido transmitir calma y tranquilidad a familiares y amigos, estando todos muy bien atendidos en nuestro hotel, señala que a día de hoy, hay dos opciones de regreso:

la vía comercial o los comerciales, dependiendo de la apertura del espacio aéreo.

la vía diplomática o vuelo de repatriación, que ya nos consta que el vuelo de España empezó en la tarde de ayer.

A pesar de haber contactado por email con la Embajada y al Ministerio de Exteriores, señalando localización y situación, a fecha de hoy no nos han contestado ni se han puesto en contacto con nosotros de forma directa.

No es de extrañar la desesperación de los atrapados en este conflicto cuando la web del propio Ministerio ni tiene habilitado ni noticias, ni información que pueda servir de ayudar a los pobres españoles allí atrapados.

Yo me lo guiso, yo me lo como

En palabras de José Ángel señala la falta de comunicación de la embajada o el propio Ministerio de Exteriores a ninguno de las más de 50 personas, ni siquiera nos han contactado para decirnos, oye, ¿cómo estáis?, absolutamente nada.

Todas las gestiones las estamos realizando Pago y Jose Ángel a nivel particular, mientras que la agencia de viajes es la que esta buscando vuelos comerciales por todos sitios, habiendo ya alguno reservado pero que no sirven de nada si el espacio aéreo sigue así

Tambien señala como la repatriación que se vende desde los medios españoles no se está produciendo, y como los gastos derivados de esta extraordinaria situación extraordinaria los están asumiendo las agencias y también las mayoristas, la que está haciendo ese cargo de prácticamente todos los gastos.

Y la situación, no queremos alarmar, lógicamente, pero no es ese mensaje que está llegando a España de que ya vamos a volver. Por el momento no se está produciendo ni pensamos que se va a producir como no sea que el gobierno y el Ministerio amplié a todos los españoles que estamos aquí. Sabemos que es un proceso lento y un proceso peligroso, pero es evidente que esta información no nos está llegando. Con lo cual, seguimos a la espera. finalizó

No queda otra que tirar de épica para sacar a nuestra gente del tan cruenta vicisitud, por que si fuimos capaces en 2025 de ponerle a la «Flotilla Global Sumud» hacia Gaza, el patrullero de altura de la Armada Española Furor para escoltarla y aviones para repatriar a los excursionistas de dicha flotilla, que no haremos por los españoles de bien que solo querían conocer mejor el mundo.